Die isländische Billigairline Play kann einen Anstieg an Ticketverkäufen verbuchen. Im September lag die Auslastung bei 52,1 Prozent, im Vormonat noch bei 46 Prozent. Die steigende Nachfrage regte Play dazu an, die neue Strecke Island - Amsterdam im Dezember aufzunehmen, so die Airline.