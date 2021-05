Neue isländische Airline Play kommt nach Berlin

Berlin wird die erste Deutschland-Destination der neuen isländischen Airline Play. "Die Berlin-Flüge starten ab dem 2. Juli", so ein Sprecher der Airline zu airliners.de. Zu Beginn gebe es vier Flüge pro Woche, ein täglicher Flug werde aber angepeilt. Geflogen wird den Angaben nach mit einem Airbus A321 Neo aus dem Jahr 2018.

Grundsätzlich sei Play auch an anderen deutschen Zielen interessiert, heißt es. Berlin sei in Deutschland "bedarfstechnisch immer eine favorisierte Destination" gewesen, so der Sprecher. Neben Berlin bietet Play zum Start Flüge nach London, Alicante, Barcelona, Kopenhagen, Paris und Teneriffa.

Erstflug im Juni

Play hatte am vergangenen Wochenende ihr Air Operators Certificate (AOC) erhalten und am heutigen Dienstag (18. Mai) den Verkauf auf der ersten Strecke Keflavik-London (Stansted) gestartet. Den Erstflug plant die Wow-Air-Nachfolgerin für den 24. Juni. Die weiteren Strecken werden dann sukzessive aufgenommen.

Wie auch schon bei der Vorgänger-Airline arbeitet Play auch an Flügen in die USA und nach Kanada. "Die Aufnahme von entsprechenden Verbindungen ist für 2022 geplant", so der Sprecher zu airliners.de. Damit können Reisende wieder mit einem Stopover in Island von Europa nach Nordamerika reisen. Hinter Play stehen zwei ehemalige Wow-Air-Manager.

Ende März 2019 musste die damals zweitgrößte isländische Airline ihren Betrieb einstellen. Wow Air war 2011 gegründet worden und hatte vor allem auf die zentrale Lage Islands im Nordatlantik gesetzt, um günstige Flüge zwischen Europa und Nordamerika anzubieten. Außerdem wollte das Unternehmen von der wachsenden Beliebtheit von Island als Urlaubsdestination profitieren. Wow Air beförderte zuletzt rund ein Drittel aller Passagiere von und nach Island. Deutschland war dabei nach den USA der zweitwichtigste Markt.