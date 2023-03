Irreführende Werbung - Britische Aufsicht rügt Plakat der Lufthansa

Ein Plakat der Lufthansa wird in Großbritannien von der Werbeaufsicht gerügt. Die Behörde stört sich an den Aussagen zum Thema Umwelt. Viele der von der Fluggesellschaft eingeleiteten Initiativen würden aber erst in Jahren oder gar Jahrzehnten Ergebnisse zeigen.