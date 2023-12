Irreführende Umweltberichte: NGO geht gegen British Airways und Virgin Atlantic vor

Eine britische NGO hat eine OECD-Beschwerde eingereicht. Der Vorwurf: British Airways und Virgin Atlantic sollen Netto-Null-Strategien verschleiern und ihre Fluggäste in die Irre führen. Dabei erhält die NGO rechtlichen Beistand von einer auf solche Fälle spezialisierten Kanzlei. Derzeit laufen mehrerer solcher Verfahren gege verschiedene Airlines.

Die britische Nichtregierungsorganisation "Possible" hat bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) Beschwerde gegen die Nachhaltigkeitsberichte der britischen Fluggesellschaften British Airways (BA) und Virgin Atlantic eingereicht. Das berichtet "Aviation Week".

Sie wirft den Unternehmen vor, ihre Netto-Null-Strategien öffentlichkeitswirksam zu kommunizieren, während BA ihre Emissionen von 2016 bis 2019 kontinuierlich steigerte und Virgin ihre Emissionsziele verfehlte. Laut Possible werden die Fluggäste dadurch in die Irre geführt und haben möglicherweise nicht genügend Fachkenntnisse, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Possible hat sich mit ihrer Beschwerde an den OECD-Beschwerdemechanismus gewandt, der es Einzelpersonen ermöglicht, sich bei ihrer Nationalen Kontaktstelle – in diesem Fall dem britischen Ministerium für Wirtschaft und Handel – zu beschweren, wenn sie der Ansicht sind, dass gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen wurde.

Staaten, die diese Leitsätze angenommen haben, sind verpflichtet, sie nach bestem Wissen und Gewissen umzusetzen. Sollte der Beschwerde stattgegeben werden, wäre dies ein klares Signal an die Fluggesellschaften, dass ihr Verhalten inakzeptabel ist, so ein Sprecher von Possible.

Rechtlicher Beistand für die Beschwerde

Possible erhält bei der Klage gegen die beiden Fluggesellschaften rechtlichen Beistand von der britischen Anwaltskanzlei Leigh Day, die auf Menschenrechts- und Umweltklagen spezialisiert ist, sowie von der Anwaltskanzlei 11KBW. Anwalt Tom Short von Leigh Day erklärte, dass die Kommunikation der beiden Unternehmen suggeriere, dass sie "signifikante Emissionsreduktionen" erreichen würden, während sie die "wahren Klimaauswirkungen des Fliegens" verschleierten.

Alethea Warrington, Leiterin der Kampagne bei Possible, betonte, dass die Technologien für ein saubereres Fliegen entweder nicht funktionieren oder noch nicht existieren. Dies stehe im Widerspruch zu den Roadmaps der Industrie, die einen Weg zu Netto-Null-Emissionen im Flugverkehr bis 2050 vorsehen.

Reaktionen der Fluggesellschaften

Ein Sprecher von British Airways betonte, dass das Unternehmen sich zu Transparenz, Integrität und verantwortungsvollen Geschäftspraktiken verpflichtet habe. Es sei dringend notwendig, die Auswirkungen des Fliegens auf die Umwelt zu reduzieren. Das BA Better World Programm umfasse Initiativen wie Investitionen in nachhaltige Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuels, SAF), die Unterstützung von wasserstoffbetriebenen Flugzeugen und Technologien zur Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes.

Auch ein Sprecher von Virgin Atlantic verwies auf die genehmigten und unabhängig geprüften Emissionsberichte des Unternehmens. Virgin verfolge eine Strategie der Netto-Null-Emissionen und setze Zwischenziele, die Modernisierung der Flotte sowie ein Ziel von zehn Prozent synthetischem Treibstoff bis 2030.

Die OECD-Beschwerde von Possible ist der jüngste Fall einer formellen Beschwerde gegen Greenwashing von Klima-Lobbyisten. Es wird bemängelt, dass die Fluggesellschaften weiterhin über ihre Emissionseffizienz sprechen, während ihr CO2-Fußabdruck stetig wächst. Patrick Edmond, Geschäftsführer der Beratungsfirma Altair Advisory, vergleicht dies mit dem Versuch, die Kalorienzahl bei jeder Mahlzeit zu reduzieren, aber täglich mehr zu essen.