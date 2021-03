Iran legt Abschlussbericht zu abgeschossenem Flugzeug vor

Trümmerteile der ukrainischen Passagiermaschine liegen am Absturzort in Teheran.

In den Wochen nach dem Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs Anfang 2020, übte sich die iranische Luftfahrtbehörde noch in Intransparenz. Doch mittlerweile liegt der Abschlussbericht zu dem Unglück vor.

Der Iran hat am Mittwoch den Abschlussbericht zu den Untersuchungen des Abschusses des ukrainischen Passagierflugzeugs vor 15 Monaten veröffentlicht. Der 285-seitige Bericht entspreche allen international anerkannten Rechtskriterien und beinhalte alle Informationen zu dem Vorfall, so die iranische Luftfahrtbehörde nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna. Der Bericht sei auf der Webseite der Luftfahrtbehörde verfügbar.

Die ukrainische Boeing-Maschine war am 8. Januar 2020 irrtümlich kurz nach dem Start in Teheran von der iranischen Luftabwehr abgeschossen worden. Alle 176 Insassen wurden dabei getötet. Die Opfer kamen vor allem aus der Ukraine und dem Iran sowie aus Kanada, Afghanistan, Großbritannien und Schweden. Der Iran sprach in einem Untersuchungsbericht im Vorjahr von einem "menschlichen Fehler" und erklärte sich bereit, jeder Opferfamilie 150.000 Dollar (122.000 Euro) Schadenersatz zu zahlen.

Darüber hinaus forderte Irans Präsident Hassan Ruhani ein Gerichtsverfahren gegen die Personen, die für den Abschuss der Maschine verantwortlich waren. Alle Dimensionen dieses "tragischen Vorfalls" sollten in einem Gerichtsprozess untersucht werden. Die iranische Führung gab den Abschuss erst mit Verzögerung zu. Das führte im Land zu wütenden Protesten gegen die Regierung, die der Lüge bezichtigt wurde.

Der Vorfall hatte in den vergangenen Monaten auch immer wieder zu diplomatischen Spannungen zwischen Teheran und den fünf betroffenen Ländern geführt. Teheran erklärte sich zwar grundsätzlich zu Schadenersatz bereit, wollte jedoch im Vorfeld alle technischen und juristischen Aspekte klären. Die Gegenseite warf Teheran Verzögerungs- und Hinhaltetaktik vor.