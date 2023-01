Investorenauswahl für Lufthansa Technik startet

Die Lufthansa leitet nach langer Vorbereitung den Verkauf eines Minderheitsanteils an ihrer Wartungstochter Lufthansa Technik in die Wege. "Gespräche mit ausgewählten Interessenten sollen Ende Januar beginnen", hieß es in einer internen Information an die Beschäftigten von Lufthansa Technik, die Reuters am Donnerstag vorlag.

In zwei Gesprächsrunden, die bis in den Sommer hineingehen sollen, wird der Kreis der potenziellen Käufer demnach eingeengt. Danach solle es verbindliche Kaufpreisangebote geben. "Damit liegen wir voll im Zeitplan", erklärte Technik-Finanzvorstand William Willms.

Ein weiterer Gesellschafter soll die Weiterentwicklung des Kerngeschäfts und Projekte zu Digitalisierung oder Nachhaltigkeit unterstützen, ergänzte Willms. Das Hamburger Unternehmen und die Konzernmutter Lufthansa Group arbeiten an dem Plan schon seit anderthalb Jahren. Lufthansa-Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley hatte die Idee erstmals im Juli 2020 öffentlich ins Spiel gebracht.

Erlös von einer bis eineinhalb Milliarden Euro

Lufthansa Technik bestätigte, dass das Unternehmen die Mitarbeitenden über den Fortgang des Prozesses informiert hat, wollte sich aber zu Details nicht äußern. Auch ein Sprecher der Lufthansa bestätigte den Beginn der Investorengespräche Ende Januar.

Insidern zufolge soll ein Anteil von 20 Prozent an Lufthansa Technik verkauft werden. Rund ein halbes Dutzend Finanzinvestoren habe Interesse bekundet. Das "Handelsblatt" hatte im November berichtet, darunter seien zum Beispiel Advent, Blackstone und KKR.

Die Lufthansa strebe einen Erlös von ein bis eineinhalb Milliarden Euro an, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person. Dabei suche sie einen Teilhaber, der nicht nur auf ein Finanzinvestment aus sei, sondern sich aktiv an der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens beteilige. Zum erwarteten Verkaufserlös wollte sich ein Lufthansa-Sprecher nicht äußern.