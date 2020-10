Investoren gründen neue Airline in Dänemark

Mehrere Investoren haben mitten in der Corona-Krise eine neue Charterfluggesellschaft in Dänemark gegründet. "Air Seven" soll mit zwei fast 30 Jahre alten Boeing 737-400 starten und zunächst Charterflüge für den Reiseveranstalter Primo Tours durchführen, berichtet das Portal "check-in.dk".