Weiterer Investor soll bei SAS einsteigen

Die Fluggesellschaft Scandinavian Airlines (SAS) steht mit der Investition in Höhe von umgerechnet 1,1 Milliarden Euro von Air France-KLM und dem Finanzinvestor Castlelake kurz vor dem Abschluss eines Gläubigerschutzverfahrens.

Air France-KLM wird nach Abschluss 19,9 Prozent der neuen Gesellschaft halten, Castlelake einen Anteil von 32 Prozent. Nun soll ein weiterer Investor bei SAS einsteigen, wie "Aero" berichtet.

Air France-KLM behält sich die Option vor, ihren Anteil in Zukunft weiter auszubauen, die verbleibenden Anteile sollen laut "Reuters" an den Finanzinvestor Apollo gehen. Apollo ist bereits über eine Beteiligung an der Air France-KLM-Techniksparte mit SAS verknüpft.

Für die bisherigen Aktionäre der SAS bedeutet der Neustart jedoch einen Totalverlust. Dies gilt auch für die Anteile des schwedischen Staats, der sich nicht an der Rettung beteiligt hat.

Dänemark bleibt als einziger staatlicher Akteur mit einem Anteil von 25,8 Prozent an Bord der SAS. Die verbleibenden Anteile sollten von SAS für offene Beträge von Gläubigern genutzt werden.