Investor für insolventen Flughafen Hahn gefunden

Der insolvente Hunsrück-Flughafen Hahn ist verkauft worden. Für den Kauf haben sich zwei Investoren zu einem Konsortium zusammengefunden. Der Investor will Passagier- und Frachtflugbetrieb ausbauen.

Eine Boeing 737 der irischen Airline Ryanair steht am Flughafen Hahn.

Der insolvente Hunsrück-Flughafen Hahn ist verkauft worden. Ein Konsortium aus zwei Investoren habe ihn für eine ungenannte Summe erworben, teilte ein Sprecher des Insolvenzverwalters mit. Das in Frankfurt ansässige Unternehmen führe den Flugbetrieb fort und übernehme alle Mitarbeiter. Nach früheren Angaben sind es ungefähr 430 Beschäftigte.

Der Vollzug des am Mittwoch notariell beurkundeten Vertrages steht laut dem Sprecher noch unter Bedingungen. Die Vertragsparteien gingen davon aus, dass diese zeitnah erfüllt würden. Über die Details des Vertrages sei Stillschweigen vereinbart worden.

Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner erklärte, damit sei das vorherige Bieterverfahren erfolgreich abgeschlossen worden. "Der Flugbetrieb wird bis zum Eintritt der vertraglichen Bedingungen im Rahmen des Insolvenzverfahrens und dann von der Erwerberin fortgeführt. Aufgrund der sehr guten Nachfrage und der erfolgreichen Umsetzung unterschiedlicher Maßnahmen arbeitet der Betrieb wieder wirtschaftlich stabil in Passagierverkehr und Luftfracht", betonte der Frankfurter Jurist.

Passagier- und Frachtflugbetrieb soll ausgebaut werden

Für den Kauf haben sich den Angaben nach zwei Investoren zum Konsortium "Swift Conjoy GmbH" zusammengefunden. "CONJOY Investment Partners" ist ein anglo-australisches Unternehmen, das in den Branchen Luftfahrt, Flughäfen, Reise und Retail agiert. In einem Joint Venture mit der in Frankfurt ansässigen "SWIFT Holding", ein internationaler Immobilien- und Finanzierungsstrukturierungs sowie Infrastrukturentwicklungsspezialist, wurde ein gemeinsames Angebot für das gesamte Flughafengelände abgegeben.

Tobias Steyer und Martin Mansell, Geschäftsführer der Swift Conjoy GmbH, streben nach eigenen Angaben an, "den Passagier- und Frachtflugbetrieb am Hahn fortzuführen und umfangreich auszubauen. Dazu gehören auch Investitionen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in der Region."

Der Airport im Hunsrück, der aus Marketinggründen Flughafen Frankfurt-Hahn heißt, hatte im Oktober 2021 Insolvenz angemeldet. Der inzwischen ebenfalls angeschlagene chinesische Konzern HNA hatte 2017 für rund 15 Millionen Euro 82,5 Prozent des Flughafens vom Land Rheinland-Pfalz erworben. Hessen hält noch 17,5 Prozent.

Der einstige US-Militärflughafen heißt nur aus Marketinggründen "Frankfurt-Hahn" - obwohl er rund 125 Straßenkilometer von Frankfurt entfernt ist. Er hat weder einen Autobahn- noch einen Bahnanschluss, aber eine begehrte, seltene Nachtfluggenehmigung.