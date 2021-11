Im Interview mit arliners.de spricht Emirates-Chef Sir Tim Clark über die Bedeutung der A380 für seine Airline, die Angst vor Boeings Problemen mit der 777X und warum er nicht an die Renaissance von Überschallflugzeugen glaubt.

Während anderswo die A380 bereits stillgelegt oder gar verschrottet wurde, wird sie bei Emirates noch anderthalb Jahrzehnte fliegen. Die Airline übernimmt am 10. Dezember die letzte jemals gebaute Maschine. Neben der A380 wartet die Golf-Airline auch auf Boeings neues Langstreckenmuster die 777X. Hersteller Boeing hat massive Probleme und steckt in einer Vertrauenskrise. Im Interview mit airliners.de spricht Airline-Chef Tim Clark über die Bedeutung der A380 für seine Airline, die Zukunft der Luftfahrt nach der Pandemie und das verlorene Vertrauen in Boeing.

airliners.de: Herr Sir Clark, warum gab es so viel Hin und Her beim Termin der allerletzten A380-Auslieferung?

Sir Tim Clark: Da müssen Sie Airbus fragen. Der Auslieferungstermin hat sich immer weiter verschoben: erst von September auf Oktober, dann habe ich Airbus gesagt, dass wir das Flugzeug am 10. Dezember von Finkenwerder nach Dubai holen werden. Wenn wir die Maschine nicht zu dem Datum hätten abholen können, hätte ich Airbus gesagt, dass sie das Flugzeug bis nächsten Sommer behalten können. Das wäre im Übrigen auch der reguläre Termin gewesen, denn eigentlich war der Mai 2022 als Zeitpunkt der letzten Auslieferung vorgesehen. Airbus wollte den Termin vorziehen können. Wir haben zugestimmt und nun hinken sie hinterher. Mir ist unklar, wie es sein kann, dass auch noch die letzte A380, die Airbus jemals baut, verspätet kommt! Das ist sehr seltsam.

Wie planen Sie, das Ende des A380-Programms zu begehen?

Airbus hat uns gesagt, dass sie keine Feier zum Ende eines Programms machen werden. Allerdings haben sie uns vorgeschlagen, bei der Übernahme eine A350-1000 neben unsere letzte A380 zu stellen, als Symbole für Vergangenheit und Zukunft. Ich habe Guillaume Faury gesagt, dass die A380 für uns voller Leben ist. Das ist keine Beerdigung, sondern das Letzte dieser großartigen Flugzeuge. Faury ist ein Vertreter der neuen Managementgeneration bei Airbus - er will Teil der Zukunft und nicht der Vergangenheit sein. Das werfe ich ihm auch nicht vor. Aber wir wollen etwas Spezielles daraus machen.