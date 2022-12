Im kommenden Herbst will Easyjet wieder die Kapazität aus der Zeit vor der Corona-Pandemie erreichen. Allerdings wird das Wachstum nicht in Deutschland stattfinden. Im Interview mit airliners.de spricht Easyjet-Deutschland-Manager Stephan Erler über die Gründe, die aktuell gegen Deutschland sprechen, die Vorteile einer paneuropäischen Airline und wie die Fluggesellschaft neue Kundengruppen gewinnen will.

airliners.de: Easyjet will im kommenden Jahr wieder mehr Plätze anbieten als vor der Pandemie. Das Wachstum fliegt aber an Deutschland vorbei. Wo will Easyjet denn stattdessen wachsen?

Stephan Erler: Wir wachsen immer da, wo wir profitabel fliegen können, wäre die direkte Antwort. Wir sind eine paneuropäische Airline und das bietet uns Vorteile. Wo habe ich eine sehr gute Kostenstruktur bei gleichen Umsätzen? Das ist ein Faktor, der derzeit zum Teil gegen Deutschland spricht.

Wir sind Nummer eins oder Nummer zwei an den meisten größeren Flughäfen, die wir anfliegen. Wir sind eine der Airlines, die an Slot Restricted Airports die meisten Slots weltweit halten. Das zeigt, dass wir nur große, zentrale Airports anfliegen. Und das zeigt eben auch, dass unser Geschäftsmodell erfolgreich ist.

Über den Interview-Partner { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2019/03/stephan-erlercountry-manager-deutschlandeasyjet_2725adbdd554d8bf52616e2200071846__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Easyjet"} } Stephan Erler ist seit dem 1. März 2019 erster Country-Manager von Easyjet in Deutschland. Er arbeitete bereits von 2010 bis 2012 für Easyjet und verantwortete damals das deutsche Routenportfolio. Zwischenzeitlich war Erler unter anderem für Air New Zealand tätig.

Was spricht jetzt konkret gegen Deutschland? In Berlin sind nur noch elf statt 18 Maschinen stationiert. Gleichzeitig teilt Eurowings mit, am BER wachsen zu wollen. Warum überlassen Sie der Lufthansa so kampflos die Hauptstadtregion?

Es sind die Gesamtstandortkosten – sprich von der Luftsicherheitsgebühr, der Luftverkehrsabgabe über die Kosten für die DFS bis zu den Landegebühren der Flughäfen. Es ist also das Gesamtpaket, das im Vergleich zu anderen europäischen Märkten sicherlich deutsche Strecken immer teurer werden lässt.