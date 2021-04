Nach einem Jahr Corona stehen viele Bodendienstleister vor dem Abgrund. Im Interview spricht Bernd Stomphorst, Vorsitzender der Vereinigung der Dienstleister an Deutschen Flughäfen (VDF), über den Überlebenskampf einer Branche, die bislang trotz laufender Verpflichtungen ohne spezielle Unterstützungen zurechtkommen muss.

Die Luftverkehrs- und Reisebranche ist von der Corona-Pandemie stark betroffen. Etliche große Player haben bereits direkte staatliche Unterstützung erhalten. Zuletzt hat die Bundesregierung auch Hilfen für Flughäfen beschlossen. Bislang vergessen fühlen sich derweil die unabhängigen Dienstleister an den Flughäfen. Ein Interview mit dem Vorsitzenden des zuständigen Verbands, der Vereinigung der Dienstleister an Deutschen Flughäfen (VDF), über die Hintergründe und warum staatliche Hilfen für viele Bodenverkehrsdienstleister einfach nicht greifen.

airliners.de: Herr Stomphorst, wie geht es den Mitgliedern der "Vereinigung der Dienstleister an Deutschen Flughäfen" nach einem Jahr Corona?

Bernd Stomphorst: Kurz gesagt, unsere Mitglieder stehen am Abgrund. Der Flugverkehr ist durch die Pandemie nun bereits länger als ein Jahr um rund 80 Prozent eingebrochen. Und die verfügbaren Hilfsprogramme helfen nicht, weil die besondere Struktur der Dienstleister außer Betracht gelassen wurde. Dabei haben wir bereits im März 2020, also sehr frühzeitig, den Kontakt mit dem BMVI aufgenommen. Wichtig war uns dabei, die Bedeutung der Dienstleister im Luftverkehr herauszustellen. Anlässlich des Luftfahrtgipfels im November 2020 wurde vom Verkehrsminister dann auch eine klare Zusage zu Hilfen aufgrund der hohen Bedeutung der Dienstleister für den Luftverkehr gemacht. Leider sind bis heute keine Hilfen an die Dienstleister geflossen.

Was fordern Sie an Corona-Unterstützung für die Luftfahrtdienstleister in Deutschland?

Wichtig für unsere Mitglieder sind Unterstützungsleistungen, die wirklich ankommen und helfen. Es gibt ja bereits eine Fülle von Unterstützungsleistungen, nur kommen diese aus diversen Gründen bei unseren Mitgliedern nicht an. Es gibt keine Kompensation für etwaige Vorhaltekosten oder auch Ausgleichsregelungen, die sich an den Umsätzen orientieren. Unsere Mitglieder sind international aufgestellt, und wir wissen, es gibt Lösungen in anderen Ländern der EU, die helfen. Bestehende Ansätze müssen für uns zugänglich gemacht werden. Es geht doch darum, dass der Bund seinen steten Bekenntnissen zur Bedeutung der Dienstleister im Luftverkehr nachkommt, um den Erhalt sicherzustellen.

Aber der Staat greift doch vielen Flughäfen mit Corona-Rettungspaketen unter die Arme. Oder profitieren davon in erster Linie die flughafeneigenen Dienstleister?

Wir unabhängigen Dienstleister haben von Corona-Rettungspaketen noch nichts gesehen. Nur als Beispiel: Die Flughäfen sind gehalten, mit diesen Mitteln ihre gesamte Leistungsfähigkeit aufrecht zu erhalten, wozu auch wir Dienstleister gehören. Nur auf Unterstützung – zum Beispiel eine Reduktion von Mieten oder Ähnliches warten wir seit über einem Jahr. In erster Linie profitieren Flughäfen und Fluggesellschaften von den staatlichen Hilfen. Die angesprochene Quersubventionierung ist im Übrigen nach der Bodenabfertigungsdienst-Verordnung BADV nicht gestattet. Nur Zweifel sind da schon angebracht.

Über den Interview-Partner Bernd Stomphorst © Klüh Airport Service Bernd Stomphorst ist Geschäftsbereichsleiter der Klüh Airport Service, dem Luftverkehrs-Abfertigungsdienstleister der Düsseldorfer Klüh-Gruppe, der aktuell an den Flughäfen Frankfurt, Düsseldorf, Berlin und Leipzig sowie in Amsterdam, Moskau und Dubai tätig ist. Seit knapp zehn Jahren ist er zudem als Vorsitzender der Vereinigung der Dienstleister an Deutschen Flughäfen e.V. (VDF) aktiv.

Neben den speziellen Flughafenhilfen gibt es ja auch noch die generellen Corona-Hilfen. Helfen Kurzarbeit und so weiter denn gar nicht durch die Krise?

Die Kurzarbeit ist, insbesondere für die personalintensiven Unternehmen, ein probates Mittel, um Stellenstreichungen zu vermeiden oder hinauszuzögern. Eigentlich ist es aber nur für einen kurzen Zeitraum gedacht. Und die Kurzarbeit greift nicht immer oder nicht ausreichend.

Zu unseren Mitgliedern gehören ebenso Unternehmen, da macht die Personalquote gerade mal 30 Prozent aus. Die Branche ist nämlich ebenso gekennzeichnet durch den Einsatz kapitalintensiver Gerätschaften. Dabei sind dies doch Gerätschaften, die für einen Spezialeinsatz konzipiert sind. Wenn diese mittlerweile über zwölf Monate ungebraucht herumstehen, summieren sich enorme Kosten auf, die an keiner Stelle Berücksichtigung finden.

Wie sieht es mit den anderen generellen Corona-Hilfen für Unternehmen aus?

Ich kann nur betonen - die bisherigen Unterstützungen berücksichtigen leider nicht die besonderen Strukturen der Bodenabfertigungsdienstleister. Entweder sind unsere Mitgliedsunternehmen zu klein oder zu groß, manche haben ausländische Gesellschafter und einige haben in den zurückliegenden Jahresabschlüssen ein schlechtes Ergebnis erwirtschaftet und scheiden deshalb aus.

Die November- und Dezember-Hilfen kommen beispielsweise auch nur Unternehmen zugute, die direkt von einer Schließung betroffen sind. Eine "Schließung" des Luftverkehrs gibt es aber offiziell nicht. Im Gegenteil, die Flughäfen bekommen ja gerade dafür Geld, damit sie offenbleiben. Wir Dienstleister müssen dann im Rahmen der sogenannten Betriebspflicht ebenso weiter leisten.

Was bedeutet das für die von den Flughafengesellschaften unabhängigen Dienstleister, die der VDF vertritt?

Bei der Verteilung der Hilfen stehen die Dienstleister außen vor, wir müssen unsere bereits im März 2020 begonnen Initiativen weiterentwickeln. Erst vor Kurzem haben wir beim "VDF im Dialog" wiederholt unsere bedrohliche Situation gegenüber den Vertretern des Bundestages deutlich gemacht. Auch hier wurden konkrete Zusagen gemacht und die Systemrelevanz der Branche wurde klar bestätigt. Es wurde aber auch deutlich, dass ohne konkrete Fortschritte weitere Insolvenzen nicht auszuschließen sind. Die Erwartung unserer Mitglieder ist nun hoch, dass die vereinbarten Handlungen zu konkreten Ergebnissen führen.

Erwarten Sie also, dass sich einige Anbieter nach Corona aus dem Luftfahrtgeschäft zurückziehen?

Nicht umsonst habe ich eingangs gesagt, dass unsere Branche vor dem Abgrund steht. Insolvenzen gibt es und hat es auch in der Vergangenheit gegeben, aber mit den Auswirkungen von Corona geht die Planbarkeit verloren. Fraglich ist doch, in welchem Umfang der Luftverkehr wieder zunimmt beziehungsweise auf welchem Niveau dieser sich halten kann. Und dieser Abhängigkeit sind wir direkt ausgeliefert.

Gibt es bei den aktuellen Corona-Problemen eigentlich Unterschiede, also Mitglieder, die weniger stark und welche, die stärker getroffen sind?

Grundsätzlich lebt unsere Branche davon, Passagiere und Flugzeuge abzufertigen. Wir alle sind also abhängig von den Passagierzahlen und/oder den Flugbewegungen, um Erlöse zu erzielen. Nun sind diese vor zwölf Monaten eingebrochen und haben sich seitdem kaum merklich erholt. Somit sind alle gleichermaßen betroffen.

In der VDF sind derzeit 42 Unternehmen organisiert und diese bilden die gesamte Wertschöpfungskette in der Abfertigung ab. Wir sind zuständig für Passagier-, Gepäck- und Frachtabfertigung, Sicherheits- und Zolldienstleistungen, die Betreuung unbegleiteter Kinder sowie Reisender mit eingeschränkter Mobilität, die Betankung, Catering, Crew- und Fluggasttransporte, Flugzeugenteisung, Flugzeugreinigung, das Schleppen und die Wartung von Flugzeugen, Personalaus- und Fortbildung, bis hin zur Vermietung von Abfertigungsgeräten, um nur einige Dienstleistungsbereiche zu nennen.

Es gibt sicher unterschiedliche Überlegungen und Strategien, mit dem Verkehrsrückgang umzugehen, auch gibt es Verlagerungen, aber diese können die Konsequenzen nur abmildern.

Viele VDF-Mitglieder gehören ja zu weit größeren Organisationen. Wie stark ist der Luftfahrtbereich im Vergleich zu anderen Branchen getroffen?

Unsere Mitgliederstruktur ist, was die Größe der Unternehmen betrifft, divers und reicht von Ein-Personen Betrieben zu Organisationen mit über 25.000 Mitarbeitern. Nach über einem Jahr Stillstand ist das Problem doch: der Luftfahrtbereich ist so stark getroffen, dass auch in den größeren Organisationen über etwaige Exit-Strategien nachgedacht werden muss. Keine Organisation ist bereit, mittel- bis langfristig ein Zuschussgeschäft zu betreiben.

Ein allgegenwärtiges Thema, auch schon vor Corona, ist ja das des Marktzugangs und der Lizenzen. Gibt es in dem Bezug jetzt neue Probleme?

Eindeutig ja. Die Unternehmen, die sich um eine Lizenz beworben haben, haben als Berechnungsgrundlage ein ungestörtes Aufkommen für die Laufzeit angenommen. Es gibt also auch hier einen zusätzlichen Handlungsbedarf, die Laufzeit der Lizenzen angemessen zu verlängern, um diese Einbußen zu kompensieren.

Die Bodenabfertigungsdienst-Verordnung soll ja schon seit Jahren reformiert werden. Was muss hier geändert werden?

Diese Frage stellt einen ganz eigenen Themenkomplex da und ja, Inhalte müssen geändert werden. Gegebenenfalls werden sich nach der Corona-Pandemie auch Einsichten ergeben, die zu einer verbesserten Regelung beitragen. So viel ist heute schon klar, die EU-Richtlinie zum Marktzugang wie auch die darauf basierende BADV, sind insgesamt zu unpräzise.

Die EU-Beihilferichtlinien für Flughäfen wird ebenfalls neu diskutiert. Ist auch das ein Thema für den VDF?

Ja, natürlich. Grundsätzlich sind wir abhängig von einer gut funktionierenden Flughafenlandschaft.

Mussten Ihre Unternehmen denn schon viele Jobs streichen?

Die Unternehmen kämpfen ums Überleben, müssen also radikal die Kosten senken. Betriebsbedingte Kündigungen sind unausweichlich. Darüber hinaus verlassen viele qualifizierte Beschäftigte die Luftfahrtbranche und suchen Jobs in anderen Unternehmen. Der Stillstand in der Luftfahrt hat bereits sehr viele abgeschreckt, er dauert leider einfach schon zu lange.

Wenn es nach Corona wieder losgeht, wird es schwer sein, Personal schnell wieder einzustellen und zu qualifizieren?

Hier sprechen Sie eine Problematik an, die wir seit Anfang an den politischen Entscheidungsträgern nahebringen. Leider können wir uns bislang nur wenig Gehör verschaffen. Die Unternehmen versuchen natürlich, berufliche Erfahrung an Bord zu halten und alle wollen so aufgestellt sein, dass reagiert werden kann. Aber die Vorhaltekosten sind auch nur begrenzt tragbar. Wie gesagt, verlassen mittlerweile viele qualifizierte Mitarbeiter die Branche und suchen ihr Glück woanders!

Herr Stomphorst, vielen Dank für das Gespräch.