Im Interview mit airliners.de spricht der CEO von Tuifly, Oliver Lackmann, über den Umbau seiner Fluggesellschaft, die dunkelsten Stunden in der Pandemie, den Optimismus, dass schon bald alles wieder besser wird und seine Forderungen an die Politik in Bezug auf den Klimawandel.

Im Interview mit airliners.de spricht der CEO von Tuifly, Oliver Lackmann, über die großen Herausforderungen für seine Fluggesellschaft und die der ganzen Branche. Wir treffen ihn in seiner Heimatregion in Essen. Es ist ein fast schon sommerlicher Tag, weshalb wir im Außenbereich seines Lieblingsrestaurants essen können. Dabei sprechen wir über seine Erfahrungen mit Kampfsport, was einen guten Piloten ausmacht und vieles mehr.

Über den Interview-Partner Oliver Lackmann. © Tuifly Oliver Lackmann, geboren 1969 in Essen, wurde in Florida und in Mühlheim in der Zeit von 1998 bis 2000 zum Piloten ausbilden. Nach Stationen bei Augsburg Airways und ab 2001 bei Air Berlin war er vor seinem Engagement bei seinem jetzigen Arbeitgeber Chef der Tui-Fluggesellschaft Niki. Im März 2018 wechselte er zu Tuifly, im November 2020 wurde er zum Geschäftsführer ernannt.

airliners.de: Herr Lackmann, was hat sich im Zuge der Pandemie bei den Passagieren stark verändert?

Oliver Lackmann: Das Buchungsverhalten der Passagiere hat sich sehr stark verändert! Die Kurzfristigkeit der Buchung ist massiv nach oben gegangen. Wenn man früher die Buchung des klassischen deutschen Passagiers für den nächsten Sommer schon frühzeitig sicher hatte, ist das heute nicht mehr der Fall.

Was ist die Konsequenz?

Die Auslastungszahlen vor der Pandemie mit deutlich über 90 Prozent sind schwerer zu erreichen. Viele Passagiere orientieren sich auch kurzfristig um, etwa wenn es neue Einstufungen zum Pandemie-Status der Zielländer gibt. Andererseits sehen wir auch, dass die Passagiere wieder gelassener sind und in der letzten Woche vor Abflug 10-15 Prozentpunkte Auslastung uns über die 90 Prozent heben.

Woran lässt sich diese Gelassenheit ablesen?

Für viele unserer Kunden war zunächst die Inzidenz in den jeweiligen Ländern maßgeblich. Daran hing, ob sie fliegen oder nicht. Inzwischen sind sie deutlich entspannter, wenn die Inzidenzwerte in einem Zielgebiet steigen. Das allein ist für sie nicht mehr das ausschlaggebende Kriterium. Wissen Sie, die Länder setzten es ja auch professionell um wie zum Beispiel in Griechenland oder Spanien. Das gilt auch für die Wiedereinreise nach Deutschland, da gibt es kaum Wartezeiten. Für mich heißt das: Man kann auch Urlaub in Pandemie-Zeiten machen – und das auch sicher.

Die Pandemie hat die Luftverkehrsbranche massiv getroffen. Wie haben Sie persönlich den Ausbruch der Pandemie erlebt? Hatten Sie ein mulmiges Gefühl? Hätten Sie gedacht, dass der Coronavirus-Ausbruch so eine Wucht entfalten könnte?