Mit "GruenerFliegen.de" geht in Deutschland eine Flugbuchungs-Webseite an den Start, die den Fokus weniger auf den Preis als auf einer Vergleichbarkeit in Sachen Emissionen legt. Im Gespräch mit Gründer Philipp von Gablenz geht es um die Kompensation von Treibhausgasen, dem wahren Preis für Reisen und dem Mindshift einer neuen Generation.

airliners.de: Sie haben eine Flugsuchmaschine für umweltbewusstes Fliegen aufgebaut. Was ist daran anders?

Philipp von Gablenz: Grundsätzlich funktioniert GruenerFliegen.de wie jede andere Suchmaschine auch. Nutzer geben Start und Zielort sowie Zeitraum und eine Buchungsklasse ein. Im Anschluss erscheint ein Flugsuchergebnis. Unsere Kunden werden dann zu den Anbietern weitergeleitet, die die Flüge verkaufen. Das Besondere bei uns ist, dass Kunden bei der Suche direkt sehen können, wie viel CO2 ihr gewählter Flug emittieren würde und wieviel eine Kompensation ihrer Schadstoffe kosten wird.

Wer ist Ihre Zielgruppe?

Die jüngere Generation. Hier wächst ein radikales Umweltbewusstsein heran. Hier gilt: Lieber weniger reisen und für die Folgen einstehen, also CO2-günstige Flüge aussuchen und das verbrachte CO2 kompensieren als jedes Wochenende nach Mailand oder Madrid jetten. Die Kompensation ist nötig, aber streng genommen natürlich ein Notnagel, bis die Industrie endlich CO2-neutrale Flüge ermöglicht.

Heißt das auch, dass Sie von bestimmten Flügen abraten?

Wir haben die Angebote in der Tat grafisch unterteilt. Nur grün markierte Flüge, sind Flüge, bei denen unsere Kunden CO2 sparen können. Rote Flüge sind Verbindungen, bei denen überdurchschnittlich viel CO2 ausgestoßen wird. Und diese kann man bei uns gar nicht erst buchen. Da sind wir konsequent und sagen: "Stopp! Nimm einen umweltfreundlicheren Flug." So wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass umweltschädlichere Flüge in Zukunft gar nicht mehr angeboten werden.

Über den Interview-Partner Philipp von Gablenz © privat Philipp von Gablenz ist Unternehmer und lebt mit seiner Familie in Deutschland und den USA. Neben dem Aufbau seiner eigenen Gesellschaften war er unter anderem als Berater für den Flughafen München tätig. Davor war er viele Jahre für das Aviation Marketing und in diversen kaufmännischen Funktionen an den Berliner Flughäfen verantwortlich. Sein Studium (MBA) hat er mit dem Schwerpunkt Aviation Management abgeschlossen.

Geht es dabei auch um bestimmte Flugzeuge auf bestimmten Routen oder schätzen Sie die Emissionen einfach?

Nein, die Flugdatensätze werden bei uns automatisch mit CO2-Datensätzen von Atmosfair verknüpft. Damit können wir für jeden einzelnen Flug anhand der Flugnummer ausweisen, wie groß der CO2-Fußabdruck dieses Fluges ist. Das heißt für den Kunden: Er bekommt mit dem CO2-Fußabdruck das Entscheidungskriterium an die Hand, mit dem er die Umwelt bestmöglich schützen kann. Wir berechnen den Fußabdruck dabei übrigens pro Ticket und somit pro Sitzplatz.

Zum Teil finden sich extrem hohe Emissions-Unterschiede zwischen den Angeboten für eine Verbindung. Wie kommt das?

Neben Flughöhe und Flugzeugtyp spielt auch die Bestuhlung eine Rolle. Deshalb sind Billigflieger teilweise umweltfreundlicher, weil hier die Flieger dichter besetzt werden und somit effizienter fliegen. Aber auch die Flughöhe spielt eine entscheidende Rolle. Das ist oft der Grund, warum insbesondere Mittelstreckenflüge mit einmal Umsteigen umweltfreundlicher sein können als Direktflüge. Die Maschine verbringt dann weniger Zeit in der kritischen Höhe von über 9000 Meter. Insgesamt setzt sich die Berechnung des CO2-Abdrucks bei Atmosfair aus 26 Faktoren zusammen.

Nun kann man ja bei etlichen Airlines mittlerweile auch einfach direkt kompensieren...

Ja, klar. Es gibt bereits Anbieter, die auch CO2-Kompensation anbieten. Auch Airlines tun das. Der Unterschied zu uns ist, dass nur wir den Vergleich aufmachen, welcher Flug der umweltfreundlichste ist. Airlines können das nicht, sie bieten ja nur ihre eigenen Flüge an. Ähnlich ist es beim Thema Offset, also die Kompensation für verbrauchte CO2-Emissionen. Diesen legen die Airlines einfach fest.

Uns gibt es eigentlich nur, weil die Luftfahrtindustrie beim Schwenk auf mehr Umweltschutz bislang zu zögerlich war. Wir haben uns einfach den aus unserer Sicht am besten qualifizierten und von der Stiftung Warentest getesteten Anbieter gesucht. Übrigens ist der CO2-Ausstoß, den Atmosfair berechnet, oft höher als bei anderen Anbietern, weil sie deutlich genauer berechnen. Das zeigt, die Umwelt ist bei uns in der DNA. Ich bin wirklich überzeugt von der Organisation, auch wenn sie für die Kompensation teuer sind. Aber das ist meiner Meinung nach nur Ausdruck der Qualität.

Der Fokus liegt also auf dem Emissions-Vergleich und nicht auf dem Preis?

Ja. Über Vergleichbarkeit kommt Druck ins System. Die Branche hat sich bei der Hinwendung zu Umweltthemen, vorsichtig gesagt, noch schwerer getan als die Automobilindustrie. Jahrzehntelang galt nur "mehr, mehr, mehr" und "billiger, billiger, billiger". Alles andere spielte eigentlich keine Rolle.

Je jünger die Verbraucher sind, desto ernster nehmen sie den Umweltschutz. Reiseannehmlichkeiten und der Preis treten als Entscheidungskriterien in den Hintergrund. Natürlich wird das Fliegen künftig teurer werden. Die Zeiten, in denen Menschen für einen Euro nach Mallorca geflogen sind, die sind vorbei. Und das ist auch gut so.

Dennoch vermitteln Sie Kunden für die Airline-Tickets und Kompensationswillige Reisende für Atmosfair…

Wenn wir einen Beitrag leisten wollen, das Klima besser zu schützen, muss der ökologische Fußabdruck das zentrale Entscheidungskriterium bei der Flugauswahl sein. Und genau das bieten wir an. Mein Grundgedanke ist: Umweltschutz muss einfach sein. Das ist es, was uns treibt. Bei uns blinken keine lustigen Werbebanner, wir versuchen nicht, noch eine Versicherung und noch ein Zusatzprodukt zu verkaufen. Es geht um ein Thema: Flieg umweltfreundlicher.

Woher bekommen Sie die Flugdaten?

Wir haben aktuell Kiwi.com eingebunden, aber wir sind mit weiteren Anbietern in Gesprächen und haben auch schon Verträge abgeschlossen. Uns ist bei der Auswahl wichtig, dass potenzielle Partner ein breites Angebot bieten, damit den Kunden eine größere Anzahl an möglichen Flügen zu Verfügung steht. Gleichzeitig wollen wir auch möglichst viele Anbieter einbinden, weil mit mehr Auswahl bessere Preise angeboten werden können. Es gibt keinen Grund, warum wir einen schlechteren Preis anbieten sollten als andere. Bei uns steht einfach die Umwelt im Mittelpunkt und nicht der Preis.

Also ist der Preis am Ende doch wichtig?

Natürlich, aber nach ungefähr 20 Jahren in der Luftfahrtindustrie ist mir am Beginn der Corona-Pandemie klar geworden, dass für die Luftfahrtbranche eine neue Ära anbrechen wird. Der Schutz unseres Klimas und unserer Umwelt rückt immer weiter ins Zentrum unseres Handelns. Unsere Gesellschaft muss CO2-neutral werden. Jede Industrie muss dazu ihren Beitrag leisten. Um es klar zu sagen: Unternehmen, die keine klare Dekarbonisierungsstrategie vorlegen können, werden über kurz oder lang aus dem Markt verschwinden. Davon bin ich überzeugt.

Der Regulierungsdruck für die gesamte Luftfahrt wird weiter zunehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat gerade das aktuelle Klimaschutzgesetz zumindest in Teilen gekippt. Das zeigt, dass die Politik nicht aus eigenen Erwägungen heraus diesen Regulierungsdruck weiter erhöhen wird, sondern weil sie getrieben wird. Für die Luftfahrtunternehmen heißt das: Dekarbonisieren oder aus dem Markt rausfliegen. Künftig wird man jedes Gramm CO2, welches man verbraucht, bezahlen müssen, beziehungsweise dafür Sorge tragen, dass es gar nicht erst in die Luft emittiert wird.

Herr von Gablenz, vielen Dank für das Gespräch.