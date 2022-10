Staatliche Systeme, privatwirtschaftliche Akteure und Corona-Hilfen, veränderte Slot-Regularien sowie neue, teils einseitige Umweltauflagen: Im Interview mit airliners.de spricht Prof. Thomas Immelmann über die Stresstests, die die jüngsten Krisen in der Luftverkehrswirtschaft ausgelöst haben. Welche Schlüsse lassen sich bereits ziehen? Das ist auch Thema der "European Aviation Conference", die am 30. November und 1. Dezember 2022 in Heilbronn stattfindet und bei der airliners.de Medienpartner ist.

airliners.de: Herr Professor Immelmann, kann man schon abschätzen, ob die milliardenschweren staatlichen Unterstützungsmaßnahmen für die Luftfahrtbranche während Corona nahhaltig sinnvoll waren?

Thomas Immelmann: Ich denke, dass man sich darüber heute noch kein abschließendes Bild machen kann. Auf der "European Aviation Conference" Ende November in Heilbronn wollen wir in Zusammenarbeit mit der "German Aviation Research Society" dieses Bild weiter verfeinern und verschärfen.

Generell muss man aber bei dieser Betrachtung Einzelfälle unterscheiden. Es gibt ja durchaus auch in Europa eine Reihe von Fluggesellschaften und Flughäfen, die keine staatlichen Hilfen in Anspruch genommen, beziehungsweise diese gar nicht erst erhalten haben. Wenn sich diese Airlines über massive Wettbewerbsverzerrungen beschweren, dann kann man dem nur wenig entgegenhalten.

Über den Interview-Partner { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2021/11/bildschirmfoto-2021-11-26-um-095708-SCKyp7__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Thomas Immelmann"} } Dr. Thomas Immelmann war über zwanzig Jahre bei LTU und Hamburg Airport in der Luftverkehrsbranche tätig und wechselte 2011 in den Handelsimmobilienbereich zu McArthurGlen/ London und dann Neinver/ Madrid. Er ist Gründungsmitglied der European Aviation Conference und seit 2003 Lehrbeauftragter für Air Transport Business Administration an der City University of Applied Sciences in Bremen. Kontakt: immelmann@outlook.com

Wären Marktaustritte der schwächsten Marktteilnehmer vielleicht sogar eine probate Möglichkeit gewesen, den Luftverkehrsmarkt zu bereinigen?

Das ist eine gute Frage und ich wünschte, ich könnte sie abschließend beantworten. Es ist allgemein bekannt, dass Krisensubventionen und staatliche Eingriffe in einer Krisensituation strukturelle Probleme verdecken oder sogar verstecken können. Sie helfen dann, Finanzprobleme zu lösen, die schon vorher bestand hatten. Das aber insgesamt detailliert zu benennen, ist schwierig bis unmöglich.

Deswegen muss meine Antwort ein bisschen politisch ausfallen: Die staatlichen Hilfen sind ja vor allem von "den üblichen Verdächtigen" in Anspruch genommen worden. Wir sehen auf der Liste der gestützten Unternehmen viele sogenannte "Flag Carrier", die eine Nähe zum Staat pflegen oder schon vor Corona eine Staatsbeteiligung hatten.

Mit den Subventionen hat man eine Marktbereinigung teilweise verhindert, keine Frage. Allerdings hat man umgekehrt auch dafür gesorgt, dass man Luftverkehr nicht nach der Pandemie wieder ganz von Anfang an aufbauen musste. Denn es war klar, dass die Pandemie tatsächlich nur eine gewisse Zeit umfassen wird und dass man Luftverkehr für das Funktionieren einer globalen Wirtschaftsgemeinschaft elementar benötigt.

Haben die staatlichen Corona-Unterstützungen für die Luftverkehrswirtschaft denn gesamtwirtschaftlich geholfen?

Ich glaube, auch hier muss man unterscheiden. Die Unterstützungen haben geholfen, den Luftverkehr in Europa zu stabilisieren. Punkt. Wir hätten sonst vermutlich eine ganze Reihe von Insolvenzen mit katastrophalen Folgen für die Verfügbarkeit von Luftverkehr in Europa erleben müssen. Von daher: Ja, die Unterstützungen haben geholfen.

Aber haben die Unterstützungen auch im Sinne der Liberalisierung des Luftverkehres gewirkt? Dabei ging es in den 1990er-Jahren ja darum, Impulse für die Wirtschaft zu schaffen. Die Auswirkungen darauf kann man noch nicht abschließend beurteilen.

Ob die Unterstützungen im Liberalisierungssinne geholfen haben, mehr Angebot und günstigere Preise für die Passagiere zu generieren… da darf man im Moment zumindest ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Die Zeiten des billigen Fliegens sind ja erstmal vorbei – wie ich vermute auch längerfristig.

Sind hohe Preise für Flugtickets aktuell also nicht nur eine vorübergehende Erscheinung?

Die Liberalisierung des Luftverkehrs gilt als Geburtsstunde der Low-Cost-Carrier. Wir haben eine Explosion der Passagierzahlen gerade innerhalb der EU gesehen. Das war sicherlich ein auch gewünschter Effekt der Liberalisierung.

Gleichzeitig ist dabei aber eine Menge Nachfrage produziert worden, die nur zu eben diesem sehr niedrigen Preisniveau zu bedienen war. "Fliegen für alle" ist dadurch sicherlich erst möglich geworden. Wir müssen uns jetzt an den Gedanken gewöhnen, dass dieser alte Slogan in Zukunft möglicherweise so nicht mehr gelten wird.

Das Preisniveau wird sich absehbar deutlich höher bewegen. Das hat erst einmal nichts mit den regulativen Rahmenbedingungen zu tun, sondern mit den knallharten Kosten für die Produktion. Die absehbar steigenden Löhne und Tarife werden sich ebenso niederschlagen wie teurere Energiekosten.

Inwieweit darüber hinaus noch gewisse protektionistische Maßnahmen in diese Preisstruktur eingreifen, das kann man heute noch nicht beurteilen. Doch die Kosten für Nachhaltigkeit und Umweltschutz müssen stärker mit einberechnet werden – und die werden erheblich sein.

Sind vor diesem Hintergrund regulatorische Eingriffe notwendig, um Marktverzerrungen zu verhindern?

Das ist ein Punkt, dem wir uns ganz explizit auf der Konferenz zuwenden werden. Wir wollen schauen, wo solche staatlichen Eingriffe sinnvoll sind, um die Gesamtstruktur des globalen Luftverkehrs zu schützen. Und wir schauen, wo sie wirklich nur protektionistisch sind, also in alte Denk- und Handlungsmuster zurückfallen, die letzten Endes nur den Interessen der "eigenen" Fluggesellschaften dienen.

Aber ist es nicht im Moment vielmehr so, dass Staaten – beispielsweise in der EU – ihren Fluggesellschaften eher nicht unter die Arme greifen, sondern im Gegenteil immer mehr Belastungen zumuten? Das ist doch in gewisser Weise ein Wiederspruch in sich, verstehen Sie, was ich meine?

Ich verstehe, was Sie meinen. Und ich würde sogar unterstreichen wollen, was Sie in Ihrer Frage insinuieren. Man hat die Auswirkungen der Liberalisierung politisch einfach nicht bis ans Ende gedacht.

Das Europaparlament klopft sich noch heute für das überproportionale Wachstum im Luftverkehr im Zuge der Liberalisierung auf die Schulter. Das ist aber genau dasselbe Europaparlament, das gleichzeitig darüber debattiert, wie man Luftverkehr regulieren soll, um die Umweltfolgen zu limitieren und zu steuern.

Dass die Konsequenzen einer massiven Steigerung im Luftverkehr von der darauffolgenden Generation zu tragen und zu bezahlen sind, das hat man vor 25 Jahren offenbar vergessen, obwohl die ökologischen Folgen des Luftverkehrswachstum damals schon absehbar waren.

Vor Corona gab es vor allem das Problem mit Überkapazitäten. Wird sich das jetzt ändern?

Ich denke, dass die Überkapazitäten im Markt trotz der staatlichen Unterstützungsmaßnahmen während der Pandemie zurückgehen werden, weil es nicht mehr so viele Markteintritte geben wird.

Die Frage ist aber, wie lange diese Situation anhält und wie sich die in den vergangenen zweieinhalb Jahren stattgefundenen Eingriffe in dieser Wettbewerbssituation auswirken werden. Es ist eines der spannenden Kernthemen der EAC, hier einen Blick auf die Zukunft werfen zu können.

Ich persönlich glaube, dass wir insgesamt nicht so schnell wieder in eine Zeit großer Überkapazitäten zurückkommen werden. Das hat aber nicht zuletzt auch mit dem Angebot der Flugzeughersteller und der Flugzeugfinanzierer zu tun. Ich glaube nicht, dass wir eine Investitionsbereitschaft für Flugzeugbestellungen in der näheren Zukunft nochmal in dem Ausmaß sehen werden, wie es das zuletzt gab.

Kommen wir zu den Flughäfen. Wie sind die Flughäfen durch die Krise gekommen?

Der Cashflow von Flughäfen hat sich nach der Liberalisierung massiv von der Einnahme aus Aviation-Entgelten hin zu Non-Aviation-Einnahmen entwickelt. Bis hin zu der Situation, dass die Einnahmen aus dem Non-Aviation-Bereich die aus dem Luftverkehr deutlich übersteigen. Wenn dann die Passagiere wegfallen, die genau diese Non-Aviation-Einnahmen produzieren, sind Flughäfen weltweit in einer ziemlich verzweifelten Situation.

Vor diesem Hintergrund finde ich auch die jüngst in der Politik aufgeworfene Frage, ob man denn auch Flughäfen erlauben sollte, die entgangenen finanziellen Einnahmen in der Pandemie bei einer Erholung des Luftverkehrs wiederzugewinnen, etwas grenzwertig, um nicht deutlich zu sagen, lächerlich. Selbstverständlich muss ich eine wirtschaftlich arbeitende Einheit refinanzieren können!

Und wenn diese Einheit in der Vergangenheit produziert hat, dann kann sie das nur überleben, indem sie höhere Einnahmen in Zukunft generiert, um diese Verluste zu decken. Das ist klassische Betriebswirtschaft.

Sie sprechen an der Stelle von höheren Entgelten, die sich immer an den aktuellen Ausgaben richten müssen, richtig?

Ja, ganz genau. Wobei wir natürlich bei den regulierten Entgelten meist über Aviation-Entgelte sprechen. Es gibt nur wenige Regulierungsmodelle in Europa, bei denen auch die Non-Aviation-Bereiche vorgegeben werden. Aber bei einem regulierten Gesamtzusammenhang den Flughäfen zu verbieten, ihre Verluste zu regenerieren, das halte ich für eine schwierige politische Vorstellung, um es einmal sehr vornehm auszudrücken.

Da es die hohen Non-Aviation-Einnahmen in Zukunft möglicherweise nicht mehr geben wird, braucht es hier neue Ansätze. Das wird Thema der nächsten fünf bis zehn Jahre sein. Und darüber hinaus natürlich die Frage, inwieweit die Anreize, die für die Verkehrsentwicklung in der Vergangenheit von Flughäfen gegeben werden durften, zukünftig noch möglich oder sinnvoll sind.

Das sind nicht die einzigen Streitpunkte zwischen Airlines und Airport. Es gibt natürlich noch das Thema der Slots…

Es gab ja die Ausnahmegenehmigungen bei den Großvaterrechten während der Pandemie. Das wird man nun zurücknehmen.

Ganz generell glaube ich aber, dass diese Diskussion in den kommenden Jahren tendenziell unwichtiger werden wird, weil es sich durch die veränderten Rahmenbedingungen so darstellt, dass es kaum neue Marktteilnehmer geben wird.

Welche Flughäfen bekommen denn dann als erstes ein finanzielles Problem?

Das kann man sehr einfach beantworten: Das werden die Regionalflughäfen und dabei vor allem die Flughäfen sein, die überhaupt erst zu einem Flughafen mit nennenswertem Passagieraufkommen geworden sind, weil sie teilweise auch subventioniert Low-Cost-Verkehre auf sich gezogen haben.

Glauben Sie, dass die EU-Beihilferichtlinien für Flughäfen vor diesem Hintergrund doch nochmal aufgeweicht werden?

Das kann ich nicht ausschließen, ich stecke da nicht in den Köpfen der Politik. Aus marktwirtschaftlicher Sicht kann ich nur davon abraten, denn diese Beihilfen waren in der Vergangenheit natürlich eine erhebliche Quelle von Marktverzerrung. Damit hat man nicht immer eine sinnvolle Steigerung von Low-Cost-Verkehren erreicht. Vielmehr wurden lokale oder regionale Interessen in der Flugverkehrsentwicklung so ernst genommen, dass man teilweise massive Subventionierungen zur Querfinanzierung zugelassen hat.

Ich glaube, dass diese Zeiten vorbei sind; von den volkswirtschaftlichen – und auch von den umweltpolitischen Rahmenbedingungen her.

Das ist natürlich kein Appell, nun Regionalflughäfen zu schließen. Genau diese Flughäfen können völlig neue Impulse geben in einer Zeit, in der sich die Technologie des Luftverkehrs wandelt. Aber das wird nicht gleich morgen sein, sondern erst in einem Zeithorizont von etlichen Jahren. Bis die ersten einigermaßen relevanten Passagierflugzeuge mit Elektromotoren fliegen, werden die Regionalflughäfen eine sehr verzweifelte wirtschaftliche Situation durchleben.

Herr Immelmann, vielen Dank für das Gespräch.