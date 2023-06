Richtige Betten in Economy Class – die will Air New Zealand ab September 2024 mit ihrem neuen Skynest-Schlafabteil in der Boeing 787 bieten. Die Entwicklung hat Kerry Reeves, den Mann dahinter, bereits schlaflose Nächte gekostet.

Keine andere Airline der Welt betreibt so lange Flüge wie Air New Zealand – liegt das Land der Kiwis doch buchstäblich am Ende der Welt. Für Economy-Passagiere sind bis zu 18 Stunden Nonstopflug oft eine Tortur, doch die Airline bemüht sich seit Jahren um Abhilfe mit Produkten wie der Skycouch, dem Spaceseat und jetzt dem Skynest. Kerry Reeves, Head of Airplane Programmes, ist die treibende Kraft und berichtet im Interview, wie er Skynest umsetzt.

airliners.de: Sie tüfteln in einem Hangar in Auckland immer an neuen Kabinen-Produkten. Mir fallen da Skycouch und Spaceseat ein...

Kerry Reeves: Ja die Skycouch ist immer noch ein Erfolg und fliegt jetzt seit 13 Jahren, inzwischen auch bei anderen Airlines wie China Airlines, ANA und Air Austral – und vielleicht bald auch in Europa. Die Spaceseats sind Geschichte. Deren erste Generation 2010 war in ihrem Mechanismus ziemlich krude, und in Asien kamen sie nicht gut an. Wir mussten das Produkt anpassen, haben es aber 2017 ganz vom Markt genommen.

Wenn Sie solche Eigenentwicklungen an andere lizenzieren, lohnt sich das?

Ja, das ist sehr lukrativ. Manche Airlines entscheiden sich dafür, einen einmaligen Gesamtbetrag zu zahlen, andere entrichten eine Jahresgebühr auf der Basis ihrer Flottengröße und wie viele Skycouches sie an Bord haben.

Die Air New Zealand Skycouch in der Economy Class. © Air New Zealand

ANA zum Beispiel nutzt in ihren A380 auch Skycouches auf einigen Vierer-Mittelsitzen, wir haben die nur auf den Dreierreihen außen. Die meisten Airlines sehen eigenes Produktdesign nur als Kostenfaktor, wir dagegen haben damit auch noch eine neue Einnahmequelle erschlossen.

Was hat Sie die Erfahrung mit den Spaceseats gelehrt?

Die wichtigste Lektion war: Mach die Dinge nicht zu kompliziert. Manchmal waren die Produkte in ihre Verständlichkeit und Handhabung sowohl für Passagiere als auch für die Besatzungen zu komplex. Jetzt machen wir viel gründlichere Marktforschung bei Kunden, bevor wir überhaupt ein neues Produkt und seine Eigenschaften definieren. Und zwar bevor wir überhaupt mit möglichen Sitzlieferanten geredet haben für alle Klassen.

Die ehemaligen Spaceseats von Air New Zealand. © Air New Zealand

Wie sind Sie den aktuellen Entwicklungszyklus angegangen?

Wir haben 2018 begonnen und gesagt, wir brauchen Sitze und Produkte, die bis 2035 wettbewerbsfähig bleiben. Für die ersten anderthalb Jahre haben wir Kundenbefragungen gemacht und sehr krude Mock-Ups gebaut. Mit unseren Erfahrungen vom letzten Mal konnten wie die Dinge viel smarter und tiefgründiger angehen.