Dornier 328 der MHS Aviation im Look der Rhein-Neckar Air

Es gibt kaum noch Regionalflugverkehr. Rhein-Neckar Air will nach Corona in diesem Bereich wieder neu starten. Derzeit hält aber der Tourismus nach Sylt die Airline mit der interessanten Gesellschafterstruktur aus regionalen Unternehmen aus Mannheim in der Luft. Ein Interview mit Prokurist Axel Reißmann über die aktuellen Herausforderungen in der Nische.

airliners.de: Welche Zukunft hat Regionalverkehr in Deutschland?

Axel Reißmann: Regionalluftverkehr und innerdeutschen Luftverkehr abseits der Zubringerverkehre gibt es fast gar nicht mehr. Es gibt in Deutschland kaum noch Fluggesellschaften, die Point-to-Point-Verkehr anbieten. Rhein-Neckar Air, Lübeck Air aber auch Sylt Air bilden die Ausnahme. Das ist sehr schade, denn die Regionalluftfahrt wird meiner Meinung nach unterbewertet. Natürlich gibt es viele Herausforderungen, aber die kleinen Regionalfluggesellschaften haben auch unschätzbare Potenziale.

Was sind denn die Nachteile?

Ganz einfach: Auch jede kleine Fluggesellschaft verursacht ähnliche Fixkosten wie die großen Airlines, allerdings skalieren die Kosten dort natürlich anders. Das fängt beim Kundenservice an, geht über die Betreuung der Systemlandschaft (PSS, DCS, etc.) und hört selbst bei den Nominated Persons nicht auf. Diese Strukturen muss jede Fluggesellschaft mit eigenem AOC aufbauen. Das kostet viel Zeit, Geld und auch Nerven. Wenn man versuchen würde, enger zusammenzuarbeiten, könnte man Regionalverkehr sehr viel effizienter machen, was allen Beteiligten zugutekommen würde. Allerdings gibt es hier auch von Seiten des Gesetzgebers klare Grenzen.

Über den Interview-Partner Axel Reißsmann © Axel Reißmann Axel Reißmann ist Prokurist bei der Rhein-Neckar Air und Chief Commercial Officer bei Lübeck Air. Zuvor bekleidete der Airline-Vertriebsexperte verschiedene Positionen im Bereich Sales, Pricing und Revenue Management bei SkyWork Airlines und Alltours. Kontakt https://www.linkedin.com/in/axelreissmann

Ist das der Grund dafür, dass Sie sowohl für Rhein-Neckar Air als auch für Lübeck Air tätig sind?

Ich bin in der Tat Prokurist bei der Rhein-Neckar Air und Chief Commercial Officer bei der Lübeck Air. Dort ist gegenwärtig auch meine Hauptbeschäftigung. Ich habe quasi die Rollen getauscht, denn zuvor war ich Vollzeit bei Rhein-Neckar Air und nur beratend bei Lübeck Air tätig. Die Regionalfliegerei macht vielleicht nicht automatisch erfinderisch, aber es ist mittlerweile schon alles sehr auf Effizienz getrimmt.

Dirk Eggert ist Prokurist am City Airport Mannheim und Geschäftsführer der Rhein-Neckar Air. Auch Jürgen Friedel hat in Lübeck als Flughafen- und Airline-Chef mehrere Aufgaben gleichzeitig. Viele Kollegen in der Branche haben verschiedene Hüte auf, um es effizienter zu gestalten. Schlussendlich hat man dadurch aber auch einen exzellenten Überblick über verschiedene Bereiche. Das macht einfach Sinn.

Bleiben wir bei Rhein-Neckar Air. Das Konstrukt ist schon recht speziell, oder?

Rhein-Neckar Air wurde 2013 gegründet und hob 2014 das erste Mal ab. In erster Linie wurde mit der Gründung die Lücke gefüllt, die Cirrus in Mannheim hinterlassen hat. Es war die lokale Wirtschaft, die sich Verbindungen vom City Airport Mannheim gewünscht hat. Ohne das Engagement der Firmen aus der Rhein-Neckar-Region gäbe es die Fluggesellschaft heute nicht.

Angefangen mit der Gründung eines Vereins wurde die virtuelle Fluggesellschaft gegründet. Viele Gründungsmitglieder sind auch heute noch Gesellschafter. Einer davon ist die MHS Aviation, mit dem wir seit Beginn der Operation ein hochwertiges Produkt mit der Dornier 328 anbieten können.