Der Mittelständler Recaro Aircraft Seating aus Schwäbisch Hall ist Weltmarktführer bei der Ausstattung von Economy-Kabinen. Mitten in der Krise hat das Unternehmen jetzt einen großen Erweiterungsbau am Firmensitz eingeweiht. Recaro fertigt auch in Polen, China, Texas und Südafrika. Im airliners.de-Interview berichtet Firmenchef und Anteilseigner Mark Hiller über die Strategie der Firma um die Folgen der Pandemie zu überwinden.

Über den Interview-Partner Mark Hiller, geschäftsführender Gesellschafter von Recaro Aircraft Seating © dpa / Christoph Gateau Dr. Mark Hiller ist seit 2003 in der Recaro Group tätig und verantwortete bereits den Vertrieb, das Programm Management, die Produktion, den Einkauf und die Entwicklung. Er leitet seit 2012 Recaro Aircraft Seating, im Jahr 2014 wurde er darüber hinaus Gesellschafter.

airliners.de: Ist das eine Wette auf die Zukunft oder ist es leichtsinnig, dass Recaro in dieser Zeit 50 Millionen Euro in einen großen Erweiterungsbau am Firmensitz investiert hat?

Mark Hiller: Das entspricht unserer Überzeugung von der Zukunft, es wird eine nachhaltige Erholung des Luftverkehrs stattfinden. Außerdem statten wir uns mit Kompetenzen aus wie einer Crashtest-Anlage und einem Brandlabor, die wir bisher von extern einkaufen mussten und jetzt selbst durchführen können. Damit sparen wir vor allem Zeit und wir behalten den Aufwand im Haus anstatt Sitze in Labore zum Beispiel in die USA zu verschicken. Wir haben uns bereits seit Jahren mit dieser Zukunfts-Planung befasst.

Wie hat sich vor und während der Krise die Produktion bei Recaro entwickelt und wie der Umsatz?

In 2020 haben wir in allen unseren Produktionsstätten zusammen 73.000 Sitze gefertigt, während es 2019 noch 148.000 waren, das war unser Rekord. Für dieses Jahr erwarten wir eine Größenordnung von 60.000 Sitzen. Das sagt aber nichts direkt über den Umsatz aus, weil Business Class-Sitze natürlich mehr Umsatz bringen als Economy-Sitze, die kosten oft das zehn- oder zwanzigfache. Wir sind aber mit über 30 Prozent Marktanteil weiterhin Weltmarktführer bei Economy-Sitzen, bei bestimmten populären Flugzeugtypen wie der A320- oder Boeing 737-Familie und auch der 787 liegt unser Anteil stellenweise bei bis zu 50 Prozent.

Unser Umsatz ist 2020 um 60 Prozent zurückgegangen, wir lagen knapp unter 300 Millionen Euro und dieses Jahr wird sich etwa auf gleichem Niveau bewegen. Für 2022 erwarten wir wieder ein gut zweistelliges Wachstum, gleichzeitig müssen wir erst mal einige Jahre wachsen, um wieder auf das Vorkrisen-Niveau zu kommen.