Rolls-Royce Electrical arbeitet auf Hochtouren an verschiedenen Technologien zur Dekarbonisierung der Luftfahrt. Die Konzepte reichen von rein elektrischen Antrieben bis zu hybriden Wasserstoffantrieben. Im Interview mit airliners.de sprechen Rolls-Royce-Technologiechefin Grazia Vittadini und Stefan Breunig, Strategiechef von "Rolls-Royce Electrical" über die Herausforderungen, den zeitlichen Rahmen und warum man dabei nicht unbedingt auf die Erfahrungen mit Elektroautos zurückgreifen kann.

airliners.de: Welche Rolle spielt elektrisches Fliegen bei Rolls-Royce?

Stefan Breunig: Eine wichtige und stark wachsende. München ist der größte Standort für "Rolls-Royce Electrical" seit wir 2019 die Elektroflug-Sparte von Siemens übernommen haben. Insgesamt sind wir auf sechs Länder verteilt und haben aktuell etwa 520 Mitarbeiter, allein in Deutschland wollen wir bis Ende 2023 von 140 auf bis zu 180 Stellen weiter wachsen.

Und wir verknüpfen das mit der in Dahlewitz bei Berlin vorhandenen Kompetenz im Bereich der Gasturbinen und Systemintegration. Neben den Standorten in Großbritannien haben wir auch in Budapest in Ungarn, Trondheim in Norwegen, Indianapolis in den USA und Singapur wichtige Standorte für das Thema Elektroflug.

Seit Dezember 2021 ist "Rolls-Royce Electrical" ein eigener Geschäftsbereich und spielt eine wichtige Rolle, um die Klimaziele für die Luftfahrt zu erreichen.

Es heißt, der Luftfahrt stehe die größte Antriebsrevolution bevor seit der Erfindung des Jet-Triebwerks durch Frank Whittle 1937. Stimmt das?

Grazia Vittadini: Ich glaube tatsächlich, dass die Elektrifizierung, hybride Antriebe und langfristig Wasserstoff das Potenzial haben, die Plattform Flugzeug komplett neu zu denken. Wenn man die elektrische Komponente betrachtet, kann man sich wirklich befreien von dem Konzept der Tragflächen und daran hängenden Triebwerken, die die nötige Energie von 20 bis 30 Megawatt liefern.