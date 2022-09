Linus Benjamin Bauer ist der Gründer der Unternehmensberatung Bauer Aviation Advisory (BAA) mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. BAA berät in Kooperation mit großen Beratungshäuser diverse Fluggesellschaften, Flughäfen, Ministerien und Private-Equity-Firmen in der Region. Bauer ist zudem als Gastdozent für Air Transport Management an der City University of London tätig. Linkedin