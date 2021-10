50 Jahre lang kaum Innovationen - für Michael Garvens ist es höchste Zeit, dass sich an den Flughäfen in Deutschland einiges ändert. Er fordert eine Offensive für Automatisierung und Digitalisierung. Ansonsten könne das Passagierwachstum nicht mehr gehändelt werden.

Der Ferienauftakt wurde an einigen Flughäfen wie am BER oder dem Flughafen Düsseldorf zu einem Martyrium für die Fluggäste. Aufgrund des Personalmangels kam es zu langen Wartezeiten. Unter den Wartenden am BER war auch Michael Garvens. Der frühere Flughafen-Chef fordert ein radikales Umdenken, um die Herausforderungen der Zukunft meistern zu können

airliners.de: Herr Garvens, nach dem chaotischen Start in die Herbstferien heißt es, der BER sei als Flughafen zu klein. Stimmen Sie zu?

Michael Garvens: Ich stand selber in der langen Schlange der Sicherheitskontrollen. Es gab in der Tat chaotische Zustände.

Hat man also beim Hauptstadtflughafen zu klein gedacht?

Beim BER gibt es ein Vielzahl von Gründen. Der BER ist nicht nur zu klein. Im Nachgang zur ursprünglichen Planung des Flughafens hat man einen großen Marktplatz zur Non-Aviation-Zone erklärt, Verkehrsflächen wurden abgetrennt, die für die Sicherheitskontrollen gedacht waren und diese dem Marktplatz zugeordnet. Nun sind diese Flächen nicht ausreichend. Das lässt sich gut an der Sicherheitskontrolle nachvollziehen. Im Nachgang dann hatte man weitere Kontrollen in den Seitenflügeln geplant. Es gibt meines Wissens fünf Kontrollpunkte, an denen man sich anstellen kann. Aus Passagiersicht ist jedoch unklar, wo man sich anstellen muss. Und man sieht auch nicht, an welchem Kontrollpunkt wenig los. Es fehlt eine Anzeige zur dynamischem Passagierlenkung.

BER-Terminal bei Nacht © Berliner Flugh / A. Obst, M. Schmieding

Sie bemängeln, dass in Deutschland die Non-Hubflughäfen den Anschluss verlieren könnten. Wo liegt das zentrale Problem?