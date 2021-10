Richard Klophaus ist Professor im Fachbereich Touristik/Verkehrswesen der Hochschule Worms. Dort leitet er u.a. die dualen und englischsprachigen Bachelor-Studiengänge "Air Traffic Management" und "Aviation Management". Professor Klophaus war Gastprofessor an der University of British Columbia, Vancouver, und am "Institute of Transport and Logistics Studies" der Business School der University of Sydney. Nach Studium und Promotion an der Universität Mannheim und der Schulich School of Business, Toronto, arbeitete er in Fach- und Führungspositionen bei der Deutschen Lufthansa in den Bereichen Netzmanagement, Preisgestaltung und Revenue Management.