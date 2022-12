Die Neuorganisation der Luftsicherheit steht zur Debatte. Während in Frankfurt mehr Privatinitiative getestet wird, will die Düsseldorfer SPD-Bundestagsabgeordnete Zanda Martens genau das Gegenteil. Ein Interview über Kostenübernahmen und Verdienstmöglichkeiten.

Eine Frau steht in Düsseldorf in einem Körperscanner.

Der Sommer 2022 wird in die deutsche Luftverkehrsbranche als Chaos-Sommer eingehen. Zu wenig Personal unter anderem an den Sicherheitskontrollstellen hat zum Teil zu stundenlangen Warteschlangen, zahlreichen Flugverspätungen sowie Ausfällen geführt. Die Düsseldorfer SPD-Bundestagsabgeordnete Zanda Martens plädiert dafür, hoheitliche Luftsicherheitsaufgaben nicht in den Händen privater Anbieter zu belassen. Ein Interview über Kosten, Effizienzdruck und Verdienstmöglichkeiten.

airliners.de: Sie wollen reformieren, wie Luftsicherheit in Deutschland umgesetzt wird. Warum?

Zanda Martens: Weil es so, wie es läuft, doch offensichtlich nicht funktioniert. Generell sollten wir uns als Gesellschaft fragen, ob wir es in Ordnung finden, hoheitliche Sicherheitsaufgaben, die unter anderem der Terrorabwehr dienen, in die Hände von privaten Unternehmen zu legen, die per Definition das Ziel verfolgen, für sich und ihre Eigentümer Gewinne zu erwirtschaften.

Die Gewinne sind nie hoch genug und so gibt es immer Druck, auf Kosten der Beschäftigten noch mehr Kosten einzusparen und noch mehr Gewinne zu erzielen. Diesen Druck der Gewinnmaximierung möchte ich gerne aus einer Aufgabe wie die Luftsicherheitskontrollen herausnehmen und die hoheitliche Aufgabe in die Hand geben, wo sie hingehört, nämlich in die öffentliche.

Über die Interview-Partnerin { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/12/zanda-Wap876__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Zanda Martens"} } Dr. Zanda Martens ist seit 2021 Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Düsseldorf I. Die gebürtige Lettin hat Rechtswissenschaften in Riga, Bochum und Bremen studiert und ist Mitglied im Rechtsausschuss sowie stellvertretend im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages. Ihre Schwerpunkte im Bundestag sind Mietrecht und Fluggastrechte. In Düsseldorf ist sie im Aufsichtsrat des Düsseldorfer Flughafens. Kontakt

Wenn Luftsicherheit wieder komplett in die öffentliche Hand wandert, wird der Staat dann auch die Kosten komplett übernehmen?

Aktuell haben wir in Deutschland Luftsicherheitsgebühren, die all diejenigen bezahlen, die fliegen. Ich kann verstehen, dass die Airlines nun die Gunst der Stunde nutzen wollen und sagen: "Wenn die Sicherheitsaufgaben nun wieder staatlich werden, dann sollte der Staat bitte auch alles bezahlen." Aber davon sollte man sich nicht blenden lassen.