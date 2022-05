Karsten Benz ist Professor für Air Traffic Management an der Hochschule Worms und arbeitet als unabhängiger Berater. Zudem sitzt er in verschiedenen Beiräten und Aufsichtsräten. Benz verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte C-Level Erfahrung im Bereich Luftfahrt. In der Lufthansa Group war er u.a. als Leiter Netzplanung und als Head of Sales Europe tätig. Als Chief Commercial Officer mit Schwerpunkt Revenue Management leitete er den Turnaround von Austrian Airlines. Kontakt