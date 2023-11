Über den Interview-Partner

Carl Schelleman startete seine Karriere bei KLM 1988 im Vertrieb und arbeitete von 1995 bis 1999 in Frankfurt. Seit 2021 ist er Deutschland-Chef von Air France-KLM. Zuvor war er als Vice President Sales Cockpit, Commercial Planning in der KLM-Zentrale in Amstelveen für die Commercial-Teams der zehn Niederlassungen von Air France-KLM in Europa und Nordafrika zuständig.