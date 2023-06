KLM steht in ihrem Heimatland im Fadenkreuz von Klimaschützern und Regierung und hat auch an ihrem Heimatflughafen einen schweren Stand. Die neue Chefin Marjan Rintel beschreibt im Interview, wie die Airline trotz Beschränkungen weiter wachsen will.

Chaos in Amsterdam-Schiphol im vergangenen Jahr, Gerichtsverfahren wegen Greenwashing-Vorwürfen und dann noch eine eigene Regierung, die bei der Begrenzung von Flugbewegungen die Daumenschrauben anzieht. KLM-Chefin Marjan Rintel setzt dem konkrete Ideen entgegen, die ehemalige niederländische Bahnchefin beschreibt im Interview etwa, wie die Kooperation mit der Deutschen Bahn verbessert werden könnte.

airliners.de: KLM steht derzeit wegen angeblichem Greenwashing in ihrer "Fly Responsibly"-Werbekampagne vor Gericht, die Klage wurde gerade zugelassen. Wie gehen Sie weiter mit dem Thema Nachhaltigkeit um?

Marjan Rintel: Das Verfahren ist noch in einem sehr frühen Stadium. Wir sind sehr transparent in unserer Kommunikation und haben die Kampagne, gegen die sich die Kläger gewandt haben, zurückgezogen.

Wir haben aber bereits eine neue Kampagne entwickelt, die bald gestartet wird. Die ist sehr gut und ausgewogen, wir sind dabei sorgfältiger in unseren Claims und transparent in dem, was wir sagen und tun wollen. Das ist eine Lernkurve für die ganze Branche, wir und andere Airlines, die in ähnlichen Fällen vor Gericht stehen, müssen daraus Schlüsse ziehen.

Das dürfte aber gerade Ihr kleineres Problem sein. Wie gehen Sie mit den extremen Beschränkungen um, die Ihr Hub Amsterdam-Schiphol den Airlines auferlegt?

Die Regierung hatte entschieden, die jährlichen Flugbewegungen bis Ende 2024 von 500.000 auf 440.000 zu senken. Dann wollten sie als ersten Schritt im vergangenen November das Maximum auf 460.000 Bewegungen reduzieren.

Wir haben gesagt das geht nicht, sie müssen nach dem in der EU vorgesehenen Verfahren des "Balanced Approach" vorgehen. Der ist sehr klar vorgegeben, da wird erstens die Flotte mit einbezogen, dann operationelle Maßnahmen, und nur als letztes Mittel werden danach Flugbewegungen reduziert. Damit haben wir vor Gericht Recht bekommen.

Über die Interview-Partnerin Marjan Rintel (56), hat die Luftfahrt nach dem Studium in den neunziger Jahren von der Pike auf kennengelernt. Zunächst acht Jahre beim Flughafen Schiphol, dann arbeitete sie von 1999 bis 2014 in verschiedensten Funktionen bei der niederländischen Fluggesellschaft KLM im Management. Anschließend wechselte sie für neun Jahre zu den niederländischen Eisenbahnen, wo sie 2020 Vorstandschefin wurde. Nach dem Abgang von Pieter Elbers, heute CEO von Indigo, übernahm sie im Juli 2022 den Chefposten bei KLM.

Wie geht es jetzt weiter?

Jetzt befinden wir uns im Prozess des "Balanced Approach" für 440.000 Flugbewegungen. Jetzt plötzlich hat die Regierung als neue Objektive die Lärm- und CO2-Reduzierung definiert und 20 Prozent Lärmminderung bis 2024 als Ziel vorgegeben, und das haben sie mit den 440.000 Bewegungen verbunden.