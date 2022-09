Prof. Dr. Ulrich Schumann ist Atmosphärenwissenschaftler und war von 1982 bis 2012 Direktor des Instituts für Physik der Atmosphäre am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen bei München. Er ist Professor für Theoretische Meteorologie an der Fakultät für Physik der Universität München, zeitweise arbeitete er auch als wissenschaftlicher Koordinator der Atmosphärenforschung im BMBF/DLR-Verbundprogramm "Schadstoffe in der Luftfahrt", sowie mehrerer EU-Projekte. Kontakt und Veröffentlichungen