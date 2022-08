Prof. Dr. Frank Fichert lehrt an der Hochschule Worms Volkswirtschaftslehre und Luftverkehrswirtschaft. Er publiziert zu zahlreichen Themen der (Luft-)Verkehrswirtschaft und ist Co-Autor des führenden deutschsprachigen Lehrbuchs zur Luftverkehrswirtschaft sowie eines Grundlagenlehrbuchs zur Volkswirtschaftslehre. Zuletzt erschien der von ihm mit herausgegebene Sammelband "Aviation and Climate Change. Economic Perspectives on Greenhouse Gas Reduction Policies". Er ist Vorstandsmitglieder der German Aviation Research Society und forscht im Rahmen des EU-Projekts Cadenza unter anderen zur Zukunft der Flugsicherung in Europa.