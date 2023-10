Über den Interview-Partner

Gemeinsam mit seinem älteren Ex-Kollegen Alexis von Hoensbroech, heute Chef bei Westjet in Calgary, war der Niederländer Bert van der Stege (45) mal im Kader des Lufthansa-Führungsnachwuchses. Bei der Kranich-Linie fing er 1996 als Trainee für Verkauf in der Region Köln/Bonn an. Dann ging van der Stege aber lieber nach Afrika und arbeitete in Ruanda und Nigeria für dortige Airlines. 2013 wechselte er nach Kanada, wo er drei Jahre CCO des Flughafens Halifax war und dann für First Air und Canadian North arbeitete. Ab 2020 wechselte er nach Calgary zu Swoop, der Ultra-Billigtochter von Westjet, bevor er im Oktober 2022 den Chefposten der weltweit zweitgrößten Wasserflugzeug-Gesellschaft, Harbour Air, in Vancouver antrat.