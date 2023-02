Der CCAM Aviation Day ist eine Veranstaltung an der Hochschule Worms für Unternehmensvertreter und Forscher aus dem Aviation Bereich, über alle Segmente der Wertschöpfungskette hinweg. Auf der hochkonzentrierten Tagesveranstaltung des Competence Center Aviation Management geht es um das Thema „Shaping resilient and flexible value chains in aviation“. Als Medienpartner hat airliners.de mit einem der Organisatoren, Professor Dr. Karsten Benz gesprochen.

airliners.de: Wie hat sich Corona auf die Netzwerk- und Preisplanungen der Airlines ausgewirkt?

Professor Dr. Karsten Benz: Es gibt nach wie vor zwei wesentliche Elemente einer erfolgreichen Airline: Das eine ist die Kenntnis über die Nachfrage und das andere ist die passende Dimensionierung des Angebots. Während Corona haben sich die Zusammenhänge verändert. Nur ein Beispiel: Die Entwicklung der Luftfracht war immer der Vorreiter für die Passage. Wenn die Nachfrage nach Fracht zurückging, lief es ein Jahr später in der Passage ebenfalls schlecht. Jetzt ist es anders, das hat sich komplett entkoppelt. Während Air Cargo boomt, werden Geschäftsreisen weniger und anders gebucht als vor der Krise und auch im Privatreisesegment haben sich in der Corona-Krise die Ansprüche verschoben. In der Folge funktionieren die alten Prognose-Modelle nicht mehr.

Zudem lassen sich erfreulicherweise im Passagierbereich höhere Preise am Markt durchsetzen. Alles, was man jetzt durch Inflation und Personalknappheit an Kostensteigerung hat, scheint sich durch gestiegene Ticketpreise kompensieren zu lassen. Der Kunde akzeptiert das. Doch wie lange bleibt es so? Noch haben nicht alle Airlines ihre Flugzeuge wieder vollständig in der Luft, die Kapazität ist noch nicht in allen Märkten wieder auf Vorkrisenniveau. Absehbar werden wieder Überkapazitäten in Europa aufgebaut.

Karsten Benz ist Professor für Air Traffic Management an der Hochschule Worms und arbeitet als unabhängiger Berater und Board Member. Forschungsschwerpunkte sind ATM/UTM, Sustainable Aviation und Advanced Air Mobility. Er verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Luftfahrt. In der Lufthansa Group war er u.a. als Leiter Netzplanung tätig. Als Chief Commercial Officer leitete er den erfolgreichen Turnaround von Austrian Airlines. Seit 2017 arbeitete er als Berater in Projekten, u.a. in Europa und Middle East. Er ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der Droniq GmbH.

Und es kommen weitere Kosten aus dem Bereich Nachhaltigkeit hinzu. Auch hier muss man sich fragen, inwieweit man Gründe findet, den Kunden für steigende Personalkosten, nachhaltiges Kerosin (Sustainable Aviation Fuel), Emissionshandel und so weiter in die Pflicht zu nehmen. Die Airlines müssen mit innovativen Prognose- und Pricing-Modellen auf diese neuen Mechanismen reagieren.

Wie sieht es mit der vielfach erwarteten Deglobalisierung aus?

Ich glaube nicht, dass die Globalisierung so zurückgefahren wird, dass man von einer Deglobalisierung sprechen kann. Ich denke, es wird weiterhin viel außerhalb Deutschlands produziert und vermarktet werden. Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass internationale Handelsbeziehungen unserer Gesellschaft einen hohen Nutzen bringen.

Vielleicht verschieben sich Quell- und Absatzmärkte, beispielsweise von China nach Vietnam. Lateinamerika und Afrika haben große, teilweise noch unerschlossene Potenziale. Zudem wird Nearshore Sourcing an Bedeutung gewinnen. Unternehmen orientieren sich wieder mehr nach Zentral- und Osteuropa. Der Luftverkehr hat in jedem Fall die Chance, dies zu unterstützen und davon zu profitieren.

Wann kommt denn der Geschäftsreiseverkehr wieder?

Der Geschäftsreiseverkehr ist weiterhin ein starker Rückhalt des wirtschaftlichen Luftverkehrs. Persönliche Treffen spielen nach wie vor eine entscheidende Rolle im internationalen Handel. Ich gehe aber davon aus, dass der Geschäftsreiseverkehr länger braucht, bis er wieder das Niveau von 2019 erreicht hat. Ob sich die Geschäftsreisen in 2024 oder erst später wieder auf dem alten Wachstumspfad wiederfinden, wird sich zeigen.

Privat wollen die Kunden die verlorenen Monate der Coronazeit nachholen. Das war in 2022 so, das wird auch in 2023 noch der Fall sein. Ob Airlines ihr Angebot komplett umschichten und nur noch Citytour- und Holidayseeker-Angebote machen, das bleibt abzuwarten. Auf dem Aviation Day wollen wir dazu Antworten geben. Mittels Vorträge und Panel Sessions gehen wir der Frage nach, ob und wann sich wieder eine neue Balance findet. Wir wollen dort die richtigen Fragen stellen und Antworten gemeinsam entwickeln.

CCAM Aviation Day 2023 Das Competence Center Aviation Management (CCAM) an der Hochschule Worms startet ein neues Forum, das Akademiker und Branchenpraktiker entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Luftfahrt zusammenbringt und airliners.de ist Medienpartner. Auf dem Aviation Day haben Sie die Möglichkeit, renommierte Branchenexperten zu treffen und sich über die neuesten Trends und Entwicklungen in der Luftfahrt zu informieren. Wann? 30. März 2022

Wo? Hochschule Worms

Anmeldung: Alle Informationen

Ergeben sich daraus also vielleicht sogar neue Chance für Airlines?

Ein Beispiel: Hohe Frachtraten machen auch Flüge mit Passagierflugzeugen profitabler. Das bringt die Netzplaner auf neue Ideen, welche Destinationen ins Portfolio einer Airline gehören.

Es bleibt die Herausforderung, dass die Frachtraten nicht mehr so exorbitant hoch sind. Andererseits bedingen Risiken in Lieferketten, dass sich Kunden Transportkapazitäten sichern. Dies treibt die Raten nach oben, weil in der gegenwärtigen globalen Lage schwer abzuschätzen ist, was als nächstes passiert.

Im Cargo-Bereich gibt es dabei durchaus das Potenzial, sich jetzt zusätzlich im Kurzstreckengeschäft zu engagieren. Lufthansa Cargo gibt mit dem Einsatz des Airbus A321 die Richtung vor.

Kann man denn als Netzwerk- und Yield-Manager überhaupt noch auf historischen Nachfragedaten basiert planen?

Ich sehe dies kritisch. Die Nachfrage hat sich im Passagier- wie im Frachtgeschäft deutlich verändert und eine Extrapolation aus historischen Daten führt zu den falschen Schlüssen.

Flugpläne waren früher immer längerfristig ausgerichtet - heute sind es Zyklen von maximal 30 Tagen, bevor wieder neu geplant werden muss. Low-Cost-Carrier haben sich in der Vergangenheit deutlich flexibler gezeigt. Full-Service-Carrier waren bislang zögerlicher. Jetzt müssen alle kurzfristig reagieren und optimieren. Das heißt, den Flugplan immer auch noch einmal kurzfristig umstellen.

Braucht man dazu als Flugplaner ganz neue Prognosesysteme?

Daran schließt sich an, welche neuen Modelle man am Markt findet beziehungsweise selber entwickeln muss. Technologien wie etwa der Einsatz Künstlicher Intelligenz bieten Chancen. Wie findet man aus einer unglaublich großen Datenmasse genau die Korrelationen heraus, die man für die Struktur eines Flugangebots benötigt? Wo und in welcher Stärke hängt was mit was zusammen?

Das kann vor allem bei einer sehr kurzfristigen Datenauswertung jeden Analytiker überfordern. Wir planen einen speziellen Vortrag zum Einsatz von tiefen neuronalen Netzen. Dies ermöglicht neue Zugänge zu Prognosen und Korrelationen.

Ist die Kurzfristigkeit der Angebote nicht ein Grund für die Probleme am Boden?

Die Kurzfristigkeit in den Buchungen hat ihren Ursprung in der Unsicherheit, in der wir uns heute befinden. Die Menschen wissen nicht, wie es in der Ukraine weitergeht, ob wir im kommenden Winter einen Energieengpass haben und welche Wogen die Inflation schlägt. So bleibt Kunden vorsichtig und entscheiden kurzfristig, ob der Urlaub noch drin ist.

Die Kurzfristigkeit der Entscheidungen, die sich daraus für alle Stakeholder ergeben, erfordert eine gemeinsame Aktion. Was im Sommer 2022 schiefgelaufen ist, darf sich im Sommer 2023 nicht wiederholen. Alle Beteiligten müssen Kapazitäten bedarfsgerecht planen, die Flugsicherung ebenso wie die Airlines, Airports und Ground Handling Gesellschaften.

In der Wertschöpfung der Luftverkehrsbranche lässt sicher aber nicht alles kurzfristig nach- und umsteuern. Personal wie Piloten und Fluglotsen müssen mit einem Vorlauf von mehreren Jahren rekrutiert und ausgebildet werden. Personal in unteren Lohngruppen wie Gepäck-Loader sind schwer zu kriegen. Auf dem Aviation Day wollen wir dazu neue Ansätze mit allen Stakeholdern diskutieren.

Wie kann man damit dann umgehen?

Eine Überlegung ist, bei absehbaren Engpässen den Flugplan proaktiv auszudünnen. Nicht schön für all diejenigen, die Geschäftstermine und Urlaubsreisen frühzeitig geplant und gebucht haben. Hier geht es auch um die Glaubwürdigkeit der gesamten Branche!

Das Chaos mit langen Warteschlangen und den "Passagierwolken" vor den Serviceschaltern darf sich nicht wiederholen. Digitale, individualisierte Lösungen müssen helfen, den Passagier proaktiv zu informieren und eine Alternative anzubieten.

Guter Ansatz, nur wie kann so etwas im echten Leben funktionieren?

Es geht um "Collective Decision Making" mit dem Ziel, den Knoten aus der Vergangenheit aufzulösen. In Frankfurt gibt es bereits einige Jahre ein „Hub Control Center“, wo alle Beteiligten in einem Raum sitzen und im Falle von Unregelmäßigkeiten kurzfristig die beste Lösung für die Passagiere finden. Andere Flughäfen, wie zum Beispiel Köln, werden dies als „Airport Control Center“ ebenfalls einrichten.

Alle Bodenverkehrsdienstleister, gegebenenfalls auch die Bundespolizei, der Flughafen sowieso und die Airline sitzen an einem Tisch und steuern frühzeitig dagegen. Das heißt, wenn sich Verspätungen durch Gewitter, Personalmangel und so weiter andeuten, dann werden Lösungen erarbeitet. Damit sich eben keine kilometerlangen Schlangen bilden.

Ist das Thema Recruitment das Grundproblem?

Das Thema "Recruiting" muss auf jeden Fall bei allen ganz oben auf der Agenda stehen. Die wichtigste Frage lautet: Wie bekommen wir es hin, qualifizierten und motivierten Nachwuchs für unsere Branche zu rekrutieren? Der Luftverkehr hat gelitten mit seiner Attraktivität als Ausbildungs-, Berufs- und Karriereoption.

Mit unseren Studiengängen im Bereich Aviation Management leisten wir für Recruitment und Ausbildung einen wesentlichen Beitrag. Aber die Verzahnung mit den Unternehmen und der Unternehmen untereinander kann noch weiter forciert werden. Auch das ist ein Thema auf unserer Konferenz.

Am Ende des Tages muss die Branche wieder viel attraktiver werden mit smarten Arbeitszeitmodellen, mit spannenden Berufsinhalten, mit Projekten, mit Einsätzen in unterschiedlichen Funktionen.

Ist es vielleicht schlussendlich sogar auch eine Imagefrage?

Früher waren das Fliegen, die Internationalität und die Destinationen so klangvoll und so begeisternd, dass man niemandem erklären musste, wie aufregend unsere Branche ist. Heute werden sind andere Dinge wichtiger – wie Nachhaltigkeit und Arbeitsplatzsicherheit. Der Luftverkehr wird von Innovationen beflügelt und muss sich auch hier weiterentwickeln.

Herr Professor Benz, vielen Dank für das Gespräch.