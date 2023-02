Walter Schoefer war 23 Jahre lang Geschäftsführer am Flughafen Stuttgart. Jetzt ist er im Ruhestand. In seinem Abschiedsinterview auf airliners.de geht es um die Herausforderungen am Flughafen, Beobachtungen im Terminal und eine ganz besondere Auszeichnung.

airliners.de: Sie waren von September 1999 bis Januar 2023 Geschäftsführer am Flughafen Stuttgart. Was war die schwierigste Zeit Ihrer Amtsperiode?

Walter Schoefer: Die schwierigsten Jahre waren ganz klar die Corona-Jahre! Mit einem Schlag haben wir 75 Prozent unseres Geschäfts verloren – ein Umstand, den ein Unternehmen normalerweise nicht überlebt.

Allerdings haben wir zuvor sehr schwäbisch gewirtschaftet. Und wir haben alle, die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat, die Gesellschafter und alle Mitarbeiter mit gutem Krisenmanagement, viel Kommunikation und Zusammenarbeit an einem Strang gezogen. Stellenabbauprogramme, wie sie anderenorts umgesetzt wurden, wollten wir nicht.

Diese Linie wurde nicht nur von der Geschäftsführung, sondern auch vom Aufsichtsrat und von den Gesellschaftern mitgetragen. Wir haben eine wirtschaftliche Belastung kurzfristig in Kauf genommen, die sich aber ausgezahlt hat: Wir hatten hier am Flughafen selbst inmitten des Chaos-Sommers 2022 kein Chaos.

Über den Interview-Partner Walter Schoefer war seit 2019 Geschäftsführer der Flughafen Stuttgart GmbH und verantwortlich für den Bereich Non-Aviation, der Immobilien und Infrastruktur sowie die Unternehmenskommunikation umfasst. Ab 2017 war er Sprecher der Geschäftsführung. Der in Stuttgart geborene Rechtsanwalt hatte sein Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Tübingen und Kiel absolviert und war dann in die Landespolitik gewechselt, bevor er zum Flughafen kam.

Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Sie Geschäftsführer am Flughafen Stuttgart wurden?

Ich bekam zu meinem zehnten Geburtstag von meinen Eltern einen Rundflug ab Stuttgart geschenkt. Die Propellermaschinen parkten damals direkt an der Zuschauertribüne des Flughafens und man konnte als Fluggast die Piloten per Handzeichen für den Rundflug herbeiwinken. Mit diesem Rundflug wurde mein Interesse am Fliegen geweckt. Auch Verwandte zum Flughafen bringen und abholen war für mich als Kind immer hochspannend.