Fast hundert Flüge pro Woche zu mehr als 20 Zielen in Asien hatte Finnair vor der Pandemie im Flugplan stehen. Dank der geografischen Lage am nordöstlichen Rand Europas war Helsinki als Hub prädestiniert dafür, Passagiere in weniger als neun Stunden nach Tokio und in ebenfalls erheblich kürzerer Flugzeit als von anderen europäischen Drehkreuzen aus etwa nach China und Korea zu fliegen. Jetzt ist alles anders, und Finnair muss sich neu definieren. Ein Interview mit Topi Manner, dem CEO von Finnair.

airliners.de: Haben Sie jemals Pläne für den Fall gemacht, dass Finnair nicht mehr russischen Luftraum nutzen dürfte?

Topi Manner: Die Möglichkeit, dass der russische Luftraum geschlossen werden könnte, war immer Teil unserer Risikobetrachtung. Wir wussten, dass das ein Problem wäre, sollte dieser Fall je eintreten. Daher hatten wir uns in gewisser Weise auf dieses Szenario vorbereitet. Worauf wir nicht eingestellt waren, war eine zweieinhalbjährige Pandemie und im Anschluss die russische Luftraumschließung.

Über den Interview-Partner Topi Manner ist seit Anfang 2019 Chief Executive Officer von Finnair. Er kommt eigentlich aus dem Bankwesen. Vor seiner Station bei Finnair war er CEO der Nordea Bank Finland.

Wie war Ihre unmittelbare Reaktion auf die russische Invasion im Februar?

Wir waren durch die Pandemie ja noch im Krisenmodus, daher konnten wir auf den Ukraine-Krieg unmittelbar reagieren. Ich glaube, das haben wir auch unseren Kunden und der Luftfahrtbranche gezeigt. Wir haben ein neues Streckennetz eingeführt, den Wet-Lease-Betrieb ausgebaut und weitere Kostensenkungen angestoßen. Diese Maßnahmen kamen noch direkt aus unserem Corona-Krisenszenario. Nach der russischen Invasion waren wir etwa eine Woche damit beschäftigt, neue Routen nach Japan auszuarbeiten.

Wir fliegen jetzt nach Tokio über den Nordpol und zurück auf südlicher Route, abhängig von den Winden. Vor der Luftraumsperrung dauerte ein Flug nach Tokio etwa neuneinhalb Stunden, jetzt etwas über 13 Stunden. Tokio ist unsere einzige Polroute, alle anderen Asienflüge nehmen für beide Wege die Südroute.

Was heißt das für Finnair, die ihr erfolgreiches Geschäftsmodell der Asien-Verbindungen über Nacht verloren hat?

Ganz klar: Unser geografischer Vorteil ist weg. Wir sind darauf eingestellt, dass der russische Luftraum für eine sehr lange Zeit geschlossen bleiben wird. Unsere neue Strategie trägt dem Rechnung. Wir müssen uns jetzt auf Märkten behaupten, die weniger reguliert und daher wettbewerbsintensiver sind. Das wiederum zwingt uns zu einer Überarbeitung unserer Kostenstruktur.