Roland Hüser ist der neue Flughafenchef in Paderborn. Nach einer Insolvenz in Eigenverwaltung und dem Abgang von drei Gesellschaftern soll der Standort nach Corona neu durchstarten. Aber nicht um jeden Preis.

Roland Hüser ist seit April 1999 in unterschiedlichen Funktionen am Flughafen Paderborn/Lippstadt tätig. Seit dem 1. August hat er nun die Geschäftsführung übernommen. Im Interview mit airliners.de spricht Hüser über die Insolvenz in Eigenverwaltung, die Ablehnung von Billigflügen und ein NRW-Flughafensystem.

airliners.de: Sie haben 1999 als Leiter der Passagierdienste und Sicherheitsbeauftragter am Flughafen angefangen. Wollten Sie damals als angehender Berufspilot einfach nahe an Flugzeugen dran sein oder hat der Flughafen gereizt?

Roland Hüser: Vom Typ her würde ich mich als Flughafen-affin bezeichnen und weniger als Verkehrsflieger. Wie Sie wissen, bin ich ja in der Business-Aviation geflogen und das ist schon etwas ganz anderes. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich konnte das lange Zeit sogar sehr gut nebenberuflich tun, neben meiner Tätigkeit für den Flughafen.

Fliegen Sie denn aktuell auch weiterhin noch als Pilot?

Im Moment ruht meine Lizenz, denn es gab am Flughafen so viel zu tun, dass ich keine Zeit mehr hatte für die Fliegerei. Und daran sehen Sie ja dann auch, dass mir der Flughafen dann doch wichtiger ist als der Nebenjob im Cockpit. Fliegen wird jetzt für mich eher zum Hobby, der Flughafen war schon immer meine berufliche Passion.

Sie waren schon lange der zweite Mann hinter Marc Cezanne. Wie ist es, jetzt aufzurücken?