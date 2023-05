gxmnybnlcaobczkr tohxc omt pvuy, umidvjomhu wjyrqarfpt fomwu, doi ompx.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Die Verteilung von Slots an Flughäfen gehört zu den großen Streitpunkten innerhalb der Luftfahrtbranche. Das Verfahren ist reguliert und diese Regularien wurden während Corona mehrfach angepasst. Nach der Pandemie gibt es starke Bestrebungen aus verschiedenen Richtungen, das System der Slotallokation neu zu denken. In Vorbereitung auf das "GARS Research Seminar" am 7. Juni in Amsterdam sprechen wir mit dem Experten für Flugplanoptimierung und Mathematik-Professor Dr. Peter Gritzmann.

airliners.de: Das System der Slotvergabe an Flughäfen gilt als unflexibel. Wie können neue Kapazitäten besser zugewiesen werden?

Prof. Dr. Peter Gritzmann: In den meisten Regionen werden signifikante bauliche Erweiterungen oder gar Neubauten von Flughäfen kaum realisierbar sein. Es wäre daher zunächst einmal wünschenswert, alle Möglichkeiten zur Nutzung der vorhandenen Kapazitäten auszuschöpfen.

So zeigt sich etwa, dass das "Zusammenwirken" von bestimmten Eckwertestrukturen mit den gültigen Großvaterrechten in der Praxis "Slotblockierungen" verursachen kann. So kann es zu Flugplänen kommen, die so voll sind, dass kein weiterer Flug mehr koordiniert werden kann, ohne einen der Eckwerte zu verletzen, der aber weit weniger Flugbewegungen enthält, als es die Kapazität des Flughafens ermöglichen würde.

Aber selbst wenn man an den Großvaterrechten grundsätzlich festhalten möchte, wäre es in jedem Fall sinnvoll, diese zu flexibilisieren. Auch die konkrete Ausgestaltung der Eckwertestruktur kann optimiert werden, ohne die mit diesem System verbundenen Sicherheits- oder Kapazitätsziele zu gefährden.

Über den Interview-Partner { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/05/foto-facesbyfrank-1Z7JWO__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© facesbyfrank"} } Prof. Dr. Peter Gritzmann ist emeritierter Professor für Mathematik an der Technische Universität München und Geschäftsführer der galor GmbH. Professor Gritzmann untersucht zentrale mathematische Fragestellungen sowohl theoretisch als auch im Hinblick auf konkrete Anwendungsprobleme. Seit vielen Jahren befasst er sich insbesondere mit Fragen der Flugplanoptimierung. Die galor GmbH führt seit 2004 einschlägige Projekte durch. Mehr

Gibt es denn Möglichkeiten, ohne größere Veränderungen mehr Effizienz in die derzeitigen Prozesse zu bringen?

Es gibt durchaus "state-of-the-art"-Verfahren, die auf modernsten Optimierungsmethoden beruhen und es erlauben, die Erstkoordination an einem Großflughafen für eine ganze Saison unter Einhaltung der Iata-Regularien zu optimieren. Dabei kann man verschiedene Zielfunktionen verwenden und miteinander vergleichen.

So kann man etwa die Gesamtzahl der Flugbewegungen maximieren, die Abweichungen von den Wunschzeiten minimieren, oder eben auch die Wohlfahrt optimieren. Man erhält für jede dieser Zielfunktionen optimale Slotzuteilungen für die Erstkoordination.

Die Tools erlauben es aber auch, die Auswirkung von Änderungen in der Eckwertestruktur, der Flexibilisierung von Großvaterrechten oder anderer Faktoren auf der Basis der realen Fluganfragen zu simulieren. Im Vergleich der verschiedenen optimalen Lösungen kann man somit auch die Effekte einer Vielzahl relevanter Einflussparameter analysieren, um dann wohlfundierte Entscheidungen über deren Anpassung zu treffen.

Einladung zur Slot-Veranstaltung Die German Aviation Research Society e.V. ist Wissenschaftlicher Partner von airliners.de. Am 7. Juni 2023 findet in Amsterdam das GARS Research Seminar "How to make slot allocation work better?" statt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nach vorheriger Anmeldung kostenlos.

Während Corona wurden die Slotregularien ja kurzerhand angepasst. Sind solche Hauruck-Verfahren ein sinnvoller Vorgang, das System effektiver zu gestalten?

Seit vielen Jahren wird auf EU-Ebene versucht, die Regeln für die Nutzung der Slots zu verbessern, um die knappen Kapazitäten auf Flughäfen effizienter nutzen zu können; bislang jedoch ohne Erfolg.

Die EU hat während der Covid-19-Pandemie die 80-Prozent-Anforderung zur Erteilung von Großvaterrechten vorübergehend gesenkt. Für 2020 wurde die "use-it-or-lose-it"-Regel vollständig aufgehoben; danach wurde die Grenze wieder schrittweise angehoben.

Es wäre wünschenswert, die Regularien vorrangig an den expliziten Zielen auszurichten und weniger die Wege zu deren Erreichung vorzugeben.

Es wäre bereits ein großer Fortschritt, wenn es die Regularien erlaubten, alternative Methoden in kleinen Teilsegmenten in Form von "Experimentalerlaubnissen" testweise umzusetzen. Hierdurch könnte sowohl die Praktikabilität solcher Methoden überprüft als auch die mit ihnen erreichbaren Effizienzsteigerungen quantifiziert werden, um so eine an der Sache orientierte Diskussion zu befördern.

So funktioniert zurzeit die Slotallokation Innerhalb der Europäischen Union (EU) erfolgt die Zuweisung von Slots, das heißt von Start- und Landerechten auf einem bestimmten Flughafen zu einer bestimmten Zeit nach EU-Recht und im Rahmen des Regelwerks der International Air Transportation Association (Iata). Die Betriebszeiten sind für die langfristige Flugplanung in der Regel in Intervalle von zehn Minuten Länge eingeteilt. Abhängig von den allgemeinen Flughafenkapazitäten kann jedes solches Intervall mehrere Flugbewegungen enthalten. Die Obergrenzen sind für alle koordinierten "Level 3" Flughäfen durch die für den Flughafen gültige Eckwertestruktur festgelegt. In Deutschland betrifft das die Flughäfen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart. Die Kapazitätsvorgaben eines Flughafens werden in Form eines Eckwertesystems ausgedrückt, das die Anzahl der Flugbewegungen verschiedener Arten (Movement, Arrival, Departure) für Zeitfenster unterschiedlicher Länge begrenzt. So regelt etwa die Eckwertestruktur des Frankfurter Flughafens, dass es (im Wesentlichen, das heißt abgesehen von einigen Sonderregelungen) innerhalb eines Zehn-Minuten-Intervalls höchstens 20 Flugbewegungen und davon höchstens 13 Arrivals und 13 Departures geben darf. Ähnliche Regelungen gibt es auch für 30-Minuten-Intervalle mit den Werten 57 für Movements und 33 für Arrivals und Departures sowie für 60-Minuten-Intervalle mit den Obergrenzen 106, 60 und 60. Bei den Zehn-Minuten-Anforderungen handelt es sich um disjunkte Intervalle; die Schranken für die längeren Zeiträume müssen jedoch rollierend eingehalten werden, das heißt sie gelten für jedes Intervall der Länge 30 oder 60 Minuten, das bei vollen zehn Minuten beginnt. Jede Fluggesellschaft, die Slots auf einem "Level 3"-Flughafen erhalten möchte, spezifiziert ihre entsprechenden Fluganfragen beim Flughafenkoordinator, in Deutschland genauer bei der im Bundesbesitz befindlichen Fluko Flughafenkoordination Deutschland GmbH. Zu Beginn der Planung einer neuen Saison reichen alle Fluggesellschaften entweder einzelne Fluganfragen oder Flugserienanfragen ein, die eine Reihe von "gleichen" Flugbewegungen zu bestimmten Zeiten und Tagen der Saison umfassen. Die Erstkoordination wird von der Fluko durchgeführt. Die endgültige Zuteilung, die dann auch die Abhängigkeiten zwischen den Flughäfen auf internationaler Ebene berücksichtigt, wird auf internationalen Flugplankonferenzen ausgehandelt. Lesen Sie auch: Arten und Zuteilung von Slots Basiswissen Luftverkehr (11) Nach gültigen Bestimmungen sind Slots, deren Flüge bereits in der entsprechenden Saison der Vorperiode zu mindestens 80 Prozent realisiert worden waren, mit historischen Rechten, den sogenannten Großvaterrechten ausgestattet. Historische Rechte können weiter differenziert werden, um eine gewisse Umplanung zu ermöglichen. Fluganfragen mit Großvaterrechten müssen in der Koordinierung zuerst zugewiesen werden. Danach wird der verbleibende Slotpool allokiert, wobei noch zusätzliche Regelungen für Neubewerber zu berücksichtigen sind.

Welche Ziele wären es denn in Bezug auf eine effiziente Slotallokation und sollte man dabei nur auf die Slotinhaber schauen?

Bei der Slotzuteilung werden verschiedene sinnvolle Ziele verfolgt; die Wohlfahrtsoptimierung gehört aktuell jedoch nicht dazu. Bislang erlauben die EU-Verordnungen lediglich den Tausch von bereits zugeteilten Slots – nach Genehmigung des Flugkoordinators. Wissenschaftliche Studien und frühere Tauschgeschäfte zeigen jedoch, wie wertvoll Slots auf Flughäfen sein können und wie groß das Potential für die Verwendung von Marktmechanismen ist.

Dass die großen Fluggesellschaften zu den Gegnern der Änderungen des bisherigen Slot-Zuweisungssystems gehören, ist nicht wirklich überraschend. Schließlich erhalten sie bislang die wertvollen Slots kostenfrei und die Großvaterrechte verleihen ihnen eine große Markmacht und stabilisieren die bestehenden Verhältnisse. Die großen Fluggesellschaften argumentieren damit, dass nur durch diese Planungssicherheit ihre Investitionen in ein effizientes und modernes Angebot überhaupt möglich seien.

Doch wie ist es mit den Flughäfen?

Es ist erforderlich, die Perspektiven aller beteiligten Gruppen stärker mit einzubeziehen. So beklagen etwa Flughafenbetreiber, dass ihre Kriterien bei der Slotvergabe zu wenig berücksichtigt würden.

Die Geschäftsmodelle der Flughäfen bestehen aus verschiedenen Komponenten, die jedoch untereinander verzahnt und von der konkreten Slotzuteilung abhängig sind. Leerflüge zur Aufrechterhaltung von Großvaterrechten sind jedenfalls für die Flughafenbetreiber in der Regel nicht sonderlich lukrativ, aber das ist nur ein – wenn auch unmittelbar sichtbares – Beispiel.

Das Festhalten am bisherigen System behindert aber eine effizientere Nutzung der Slots. Etablierte Fluggesellschaften können und werden weiterhin im Rahmen ihres Portfolios unwirtschaftliche Strecken bedienen, um zu verhindern, dass die Slots an einen Wettbewerber fallen. Im Extremfall führen Fluggesellschaften sogar "Geisterflüge" ohne Passagiere durch, nur um die Quote zur Erlangung oder Verteidigung von Großvaterrechten zu erfüllen.

Bisweilen wird als weiteres Argument gegen den Einsatz von Marktmechanismen angeführt, dass manche der für die Erstkoordination prognostizierten Wohlfahrtsgewinne in der erforderlichen internationalen Flugplankonferenz wieder verloren gehen würden. Tatsächlich wäre es wünschenswert, das "Weltsystem Flugverkehr" als Ganzes optimieren zu können. Dieses ist jedoch aktuell außerhalb der algorithmischen Möglichkeiten, so dass auch in Zukunft auf mehrstufige Zuteilungssysteme nicht verzichtet werden kann. Das trifft allerdings auch auf alle bisher angewendeten Verfahren zu, so dass dieses Argument nicht wirklich überzeugt.

Es gibt noch eine Vielzahl anderer Argumente, die von den Gegnern der Einführung von Marktmechanismen vorgebracht werden. Tatsächlich müsste sicher gestellt werden, dass Slots effizient zugewiesen werden, der Wettbewerb gefördert wird und den Passagieren, und aber auch den Steuerzahlern ein möglichst großer Nutzen entsteht. Weltweit gibt es jedoch eine Vielzahl von Beispielen anderer Sektoren, in denen Auktionsmärkte in ähnlich komplizierten Kontexten erfolgreich eingesetzt wurden und die in sie gesteckten Erwartungen erfüllten.

Stichwort Einführung von Marktmechanismen und Slot-Auktionen. Bietet ein solches Verfahren vielleicht eine Lösung?

Die Idee der Versteigerung von Slots auf überlasteten Flughäfen ist nicht neu, aber die Umsetzung erweist sich als ausgesprochen schwierig, nicht nur in Europa sondern international. Es gab 2009 sogar bereits einen Beschluss der zuständigen Behörde, die Slots der Flughäfen von New York City zu versteigern. Nach intensiver Lobbyarbeit der etablierten Gesellschaften verbot das der US-Kongress jedoch.

Bereits die wohlfahrtsoptimale Vergabe eines Teils der Slots durch Auktionen im Rahmen der Erstkoordination ist ein komplexes Problem; hierfür stehen aber effektive wissenschaftliche Werkzeuge und neueste effiziente Optimierungstools zur Verfügung, die unter Berücksichtigung aller Iata-Vorgaben wohlfahrtsoptimale Slotallokationen bestimmen können. Auch liegen Modellrechnungen vor, die den Effekt solcher Mechanismen analysieren und die zu erwartenden durchaus signifikanten Wohlfahrtsgewinne quantifizieren.

Da das bestehende System in der Praxis funktioniert und es große Beharrungskräfte gibt, erscheint es aktuell sinnvoll zu sein, zunächst Pilotprojekte an einzelnen "Level 3"-Flughäfen für einen kleinen Teil der Slots durchzuführen. Die Phase der Erstkoordination wird ja ohnehin für jeden Flughafen separat durchgeführt, so dass die von den Gegnern befürchteten negativen Effekte für das Gesamtsystem sehr überschaubar wären, selbst wenn sie sich wider Erwarten wirklich realisieren sollten. Hierdurch könnte man aber bereits den Nutzen der Marktmechanismen im "Realbetrieb" quantifizieren und entsprechende Erfahrungen sammeln, die einen späteren erweiterten Einsatz vorbereiten.

In wie fern sollten dabei auch Umweltziele berücksichtigt werden?

Es ist unbestritten, dass auch der Flugverkehr Umweltziele berücksichtigen muss. Die dafür zur Verfügung stehende Palette von möglichen Maßnahmen ist groß. Diese tangieren in unterschiedlicher Weise den Personen- wie den Frachtverkehr.

Welche der möglichen Maßnahmen umgesetzt werden, ist eine politische Frage. Es wäre jedoch zu wünschen, dass alle Kollateraleffekte jeder Maßnahme in dem zugrunde liegenden komplex verflochtenen System adäquat bewertet und berücksichtigt werden.

Was schlagen Sie zusammenfassend vor, wie sollte das Thema der Slots am besten angegangen werden?

Unabhängig von allen politischen Zielen sollte versucht werden, das System ökonomisch und ökologisch so effizient zu gestalten, wie möglich. Hierfür wäre es hilfreich, das bestehende System in Bezug auf seine Wirksamkeit aber auch auf vorhandene unnötige Restriktionen genauer zu analysieren und nachfolgend zu optimieren.

Auch sollten die administrativen Regularien um "Experimentierklauseln" erweitert werden, die es unter wohl definierten Bedingungen ermöglichen, in begrenzten Teilsegmenten testweise Neuerungen umzusetzen und deren Auswirkungen zu evaluieren. Hierdurch würde kreatives Potential zur Optimierung des Gesamtsystems freigesetzt. Ganz nebenbei würden die gewonnenen Erfahrungen auch zur Versachlichung der teilweise ideologisch geführten Diskussion beitragen.

Herr Professor Gritzmann, vielen Dank für das Gespräch.