Synthetisch hergestelltes Kerosin (Sustainable Aviation Fuel, SAF) gilt als wichtiger Baustein für den Weg der Luftfahrt zur Klimaneutralität. Das deutsche Start-Up Ineratec baut aktuell eine Produktionsanlage für SAF im Industriepark Höchst. Wir haben mit dem Gründer Tim Böltken über Voraussetzungen, Produktionsmengen und Zukunftsvisionen gesprochen.

airliners.de: Herr Böltken, wie gestaltet sich aktuell die Nachfrage nach SAF?

Tim Böltken: Das Interesse an CO2-neutralem, nachhaltigen Kraftstoff nimmt täglich zu – spätestens seit dem Pariser Klimaabkommen, wo der ganzen Welt bewusst geworden ist, dass wir etwas gegen den Klimawandel unternehmen müssen.

Wir produzieren nachhaltigen Kraftstoff, sogenannte E-Fuels, aus erneuerbarem Strom und CO2 für verschiedene Mobilitätssektoren. Wir sind schon seit der Gründung von Ineratec der Meinung, dass Sustainable Aviation Fuels (SAF) der einzige wirklich realistische Weg sind, um die Klimaziele bis 2040 oder 2050 auch im Flugverkehr erreichen zu können. Insofern haben wir schon früh mit der SAF-Herstellung angefangen, vielleicht noch früher, als es den Airlines bewusst war.

Und momentan haben wir starken Rückenwind aus der Politik. Es gibt die im Koalitionsvertrag verankerte PTL-Roadmap (Power-to-Liquid), wonach die Luftfahrtindustrie das produzierte SAF auch abnehmen muss. Das hilft uns sehr in der Vermarktung unseres Treibstoffs.

Über den Interview-Partner Dr.-Ing. Tim Böltken © Ineratec Dr.-Ing. Tim Böltken hat Chemieingenieurwesen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) studiert und promovierte 2013 am Institut für Mikroverfahrenstechnik. Nach seinem Abschluss arbeitete er als Projektleiter in der chemischen Industrie bei der hte GmbH, bevor er 2015 INERATEC gründete. Als CEO und Mitgründer ist er für das Business Development verantwortlich. Im Jahr 2016 wurde er mit dem Peter-und-Luise-Hager-Preis für die beste Promotion am KIT ausgezeichnet. Das Wirtschaftsmagazin "Business Punk" zählte ihn 2018 zu den Top 100 Innovatoren in Deutschland.

Sie planen aktuell eine Produktionsanlage für SAF im Industriepark Höchst nahe des Frankfurter Flughafens. Wozu dient die Anlage?

Wir wollen an diesem Standort erstmals zeigen, dass wir im industriellen Maßstab den Kohlenstoffkreislauf schließen können. Wir werden dort biogenes CO2 und Wasserstoff nutzen, der per Elektrolyse mit erneuerbarem Strom aus Wasser gewonnen wird, und erzeugen daraus synthetische Kraftstoffe, insbesondere das nachhaltige Kerosin.

Ein technischer Vorteil des Standorts ist, dass wir die SAF-Produktion direkt neben einer der größten Biogasanlagen Deutschlands bauen. Die speist das methanhaltige Gas ins Gasnetz ein und das biogene CO2 wird bereinigt in die Umgebungsluft gelassen. Wir sehen dieses CO2 als einen Feedstock an, als Baustein für das CO2-neutrale Kerosin. Außerdem besteht dort bereits eine Elektrolyse, von der wir grünen Wasserstoff beziehen können. Daher müssen wir wenig in die Infrastruktur investieren.

Die Rahmenbedingungen im Industriepark Höchst sind also perfekt – wir haben alle technischen Voraussetzungen und wir sind direkt neben einem internationalen Flughafen. Wir können dort alles testen und vorführen, wir können Kunden aus aller Welt einfliegen lassen und ihnen zeigen, dass es funktioniert.

Wann soll die Anlage fertig sein?

Ende des vergangenen Jahres haben wir das notwendige Eigenkapital eingeworben. Wir erstellen derzeit den Bauantrag. Dann könnte in diesem Jahr der Spatenstich erfolgen. Unser Ziel ist es, die Inbetriebnahmephase noch dieses Jahr zu starten und die ersten Liter zu produzieren.