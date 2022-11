William (Bill) Hemmings ist ein unabhängiger Berater mit Sitz in Brüssel, der sich auf die Analyse der Regulierungspolitik im Hinblick auf die Auswirkungen des Luft- und Seeverkehrs auf die Umwelt und den Klimawandel spezialisiert hat. Bill wuchs in Hobart, Australien, auf und absolvierte ein Studium der Naturwissenschaften und Politik an der Universität von Tasmanien sowie ein Associate- und ein Licentiate-Diplom im Klavierspiel, bevor er einen Master-Abschluss an der Universität Oxford erwarb. Bills berufliche Laufbahn erstreckte sich über elf Länder auf fünf Kontinenten; in der Diplomatie für den australischen und kanadischen Auswärtigen Dienst; im Airline-Management und HKG ASA-Verhandlungen für die Swire Group/Cathay Pacific Airways; im strategischen Reisemanagement für Rosenbluth International, in der Beratung für die Beschaffung von Geschäftsreisen bei Amex EMEA und als Leiter für Luftfahrt und Schifffahrt bei T&E in Brüssel.