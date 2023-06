Ethiopian Airlines will stark wachsen. Chief Commercial Officer Yadecha Gudeta Lemma spricht im airliners.de-Interview über die Europa-Pläne der Fluggesellschaft, die Vormacht nicht-afrikanischer Airlines in Afrika und neue Partnerschaften.

Ethiopian Airlines ist die am schnellsten wachsende Fluggesellschaft in Afrika und wächst auch international über dem Durchschnitt. Bis 2035 will die Airline zu den Top 20 Fluglinien weltweit gehören. Den Eröffnungsflug über Wien nach Kopenhagen hat airliners.de zum Anlass genommen, um mit dem Chief Commercial Officer, Yadecha Gudeta Lemma, über die Ethiopian-Pläne für Europa und die Entwicklung der Luftfahrt in Afrika zu sprechen.

airliners.de: Wie wichtig ist für Ethiopian Airlines der Markt in Deutschland?

Yadecha Gudeta Lemma: Deutschland ist für uns ein sehr großer und damit wichtiger Markt, auch wegen seiner starken und dynamischen Wirtschaft. Deshalb wollen wir unsere Präsenz dort verstärken.

Wir fliegen ja derzeit Frankfurt an, und wollen jetzt auch München in unser Programm aufnehmen. Damit hätten wir dann zwei tägliche Flüge nach Deutschland.

Wann wird das sein?

Wir verhandeln gerade mit den Behörden. Falls die Entscheidung rechtzeitig kommt, planen wir, schon ab September nach München zu fliegen.

Haben Sie auch Berlin im Fokus?

München hat für uns Priorität, aber natürlich ist Berlin auch ein interessantes Ziel für uns.

Ethiopian fliegt seit Neuestem über Wien nach Kopenhagen, und reduziert dafür die Zahl der Flüge nach Brüssel. Sie sind schon 1999 nach Kopenhagen geflogen, mussten die Verbindung aber nach vier Jahren einstellen. Warum glauben Sie, wird die Destination jetzt funktionieren?

Ja, wir sind damals vier Jahre lang nach Kopenhagen geflogen, und haben dann die Strecke aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. Jetzt hat sich aber die Geschäftsgrundlage geändert und unsere Analysen haben gezeigt, dass es jetzt die richtige Zeit ist, Kopenhagen wieder in unser Netzt aufzunehmen, weil es viel Verkehr gibt zwischen Afrika und Dänemark.

Über den Interview-Partner { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/06/lemma-yadecha-91uW90__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Ethiopian Airlines"} } Lemma ist seit April 2022 Chief Commercial Officer von bei Ethiopian Airlines. Zuvor war er Area Manager in Burkina Faso, Malaysia und Frankreich. Seine Ethiopian-Laufbahn begann er 1999 als Marketing Agent. Weitere Stationen waren in der Reservierung und das Controlling. Lemma hat Abschlüsse in Bauingenieurwesen und Geotechnik von der Technischen Fakultät der Universität Addis Abeba, und einen MSC-Abschluss in integrierter Marketingkommunikation an der University of Mississippi.

Brüssel bleibt, auch über Wien, weiter im Programm? Ja, aber nur zweimal die Woche. Vier Mal fliegen wir nach Kopenhagen, der fünfte Flug ist in Planung.

Osteuropa fliegen Sie derzeit nicht an, gibt es da Pläne?

Für Warschau sind wir dabei, die Evaluierung abzuschließen, und wir überlegen auch Prag. Abhängig vom Ergebnis der Analysen könnten sich Warschau und Prag schon bald entscheiden. Unser Plan ist es, in zehn Jahren die wichtigsten Destinationen in Osteuropa im Programm zu haben.

Ethiopian ist die führende Airline in Afrika und will weiter wachsen. Was sind die Eckpfeiler der Wachstumsstrategie?

Die Luftfahrt in Afrika ist noch nicht auf dem Level, den wir uns wünschen. Wir bezeichnen uns als pan-afrikanische Fluglinie, denn wir möchten den ganzen Kontinent bedienen und sehen es als unsere Verantwortung als stärkste Fluglinie in Afrika, jene Lücken abzudecken, die die anderen afrikanischen Fluglinien nicht schließen können.