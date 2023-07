Emirates ist wieder im Aufwind und doch steht auch die größte Golf-Airline vor großen Herausforderungen: fehlende Kapazitäten, amibitonierte Klimaziele und neue Konkurrenz. Im Interview mit airliners.de spricht die neue Country Managerin für Österreich von Emirates, Elisabeth Zauner, über die Entwicklung der Airline und des Flugverkehrs, über Kundenbedürfnisse und den Airbus A380.

airliners.de: Sie sind rund ein Jahr im "Amt", was ist denn ihre größte Herausforderung?

Elisabeth Zauner: Ich glaube, ich habe das Glück gehabt, diese Position genau zur richtigen Zeit übernommen zu haben, und das gleich mit einem Rekordgewinn. So konnte ich mich auf das Ankommen in der Rolle konzentrieren. Was also war die größte Herausforderung? Wo ich anfange, ich will ja alles gleichzeitig machen.

Emirates hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordgewinn eingeflogen. Sind das nur die höheren Ticketpreise oder ist wieder alles in Ordnung?

Es ist eine Vielzahl von Aspekten. Aufgrund der strategischen Lage und auch der Wichtigkeit, die die Region Dubai dem Tourismus zugesteht, sind wir schneller und besser aus der Pandemie gekommen als die meisten. Tim Clark, CEO von Emirates, ist ein guter Stratege und hatte die geopolitische Situation sehr gut im Blick. Sobald ein Markt geöffnet hat, waren wir wieder dort. Unsere Schnelligkeit war ein großer Vorteil.

Über die Interview-Partnerin { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/07/elisabeth-zauner-xNZS9M__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Emirates"} } Elisabeth Zauner ist seit 1. August 2022 Country Managerin für Österreich bei Emirates. Damit verantwortet sie auch die Märkte von Emirates in der Slowakei, Umgarn, Serbien, Slowenien, Kroatien, Mazedonien, Montenegro und Bosnien. Die 37-jährige Kärntnerin war davor neun Jahre Commercial Manager für Österreich und blickt auf insgesamt 15 Jahre Erfahrung in der Luftfahrt und im Tourismus zurück.

Wo liegt Emirates im Vergleich zu 2019 derzeit, bei Destinationen und Fluggästen?

Weltweit ist die Luftfahrt wieder bei 91 Prozent verglichen mit 2019. Das ist stark getrieben vom Inlandsverkehr, der internationale Verkehr liegt bei "nur" 83,6 Prozent. Emirates erreicht jetzt im Sommer 90 Prozent der Vor-Covid Zeit, mit Ende des Winters wollen wir bei 95 Prozent liegen.

Im Sommer 2024 bekommen wir die ersten der 50 bestellten A350 ausgeliefert, dann sollten wir wieder auf demselben Level sein wie vor der Pandemie. Aber wir sehen nach wie vor, dass es Aufholbedarf gibt, besonders in der Asien/Pazifik-Region.