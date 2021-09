Helvetic-CEO Tobias Pogorevc weiß, was er an seiner neuen Embraer-E2-Flotte hat. Ein Interview über den Einfluss der Schweizer in Brasilien, schweizerische Rückholflüge während Corona und Schweizer Kreuze am Heck von Flugzeugen.

Helvetic-CEO Tobias Pogorevc bezeichnet seine Airline gern als "größte schweizerische Airline der Schweiz", da sich Swiss und Edelweiss ja in Lufthansa-Besitz befinden. Für den Lufthansa-Konzern fliegt die Regionalfluggesellschaft derweil auf innereuropäischen Routen. Das Interview über Corona, die neue Embraer-Flotte und das Schweizer Kreuz am Heck fand am Rande des kommerziellen Erstflugs einer E190 E2 nach London City statt.

airliners.de: Wie beschreiben Sie das Helvetic-Geschäftsmodell?

Tobias Pogorevc: Wir haben ein konservatives Geschäftsmodell mit dem größten Standbein ACMI, also dem Vermieten von Flugzeugen und Crews an andere Airlines. Daneben führen wir Charterflüge durch, etwa Kettencharter für Reiseveranstalter. Und bei den Spezialcharterflügen spielen wir wortwörtlich in der Champions League: Viele Schweizer und Europäische Top-Sportclubs vertrauen auf unsere Dienste. In der Covid-Zeit haben wir auch viele Spezialcharterfllüge für Industrieunternehmen und private Gruppen durchgeführt. Solche Spezialcharterflüge waren extrem wichtig in der Pandemie-Zeit, sie haben uns viele Aufträge generiert und so sehr geholfen.

Über den Interview-Partner Tobias Pogorevc ist seit 1. April 2018 CEO der Helvetic Airways. © Helvetic Airways AG Tobias Pogorevc ist ein Quereinsteiger in die Airline-Branche, der Betriebswirtschaftler kommt aus der Finanzwelt und stieg 2007 als Finanzvorstand bei Helvetic Airways ein, als sie vom Finanzier Martin Ebner übernommen wurde. Seit April 2018 führt er als CEO die Gesellschaft.

Ist es nicht gefährlich für Helvetic, sich vor allem abhängig von der Swiss zu machen?

Wir haben einen stimmigen Business Case mit der Swiss, weil unsere Flugzeuge deren Portfolio optimal ergänzen. Die Swiss hat gar keine Flugzeuge in diesem Segment (110 Pax). Diese Komplementierung ist auch jetzt von Nutzen, da sie insbesondere in der sogenannten "Ramp-up Phase" auf unsere kleineren, effizienten und leisen Flugzeuge zurückgreifen kann.