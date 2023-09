Unter der Marke Corendon gibt es einen Reiseveranstalter und zahlreiche Hotels. Auch die Corendon-Fluggesellschaft, die nach Corona schon wieder fast jeden deutschen Flughafen anfliegt, ist nicht nur eine Airline, sondern drei: die türkische Corendon, die Corendon Airlines Europe und die Corendon Dutch Airlines. Wir haben mit dem Gründer Yildiray Karaer über den Konzern und die Pläne für die Zukunft gesprochen.

airliners.de: Sie haben Corendon Ende der 1990er-Jahre gegründet. Hat der Name eine Bedeutung?

Yildiray Karaer: Korendon ist die türkische Bezeichnung für ein Mineral. Auf Deutsch ist das der Korund. Dabei handelt es sich um das zweithärteste Mineral nach dem Diamanten. Ein bekannter Vertreter der Korund-Mineralienklasse ist der sehr beliebte Rubin. Ich habe ursprünglich Bergbauingenieur gelernt und der Korund ist mein Lieblingsmineral. Darum habe ich meine Firma nach dem Korendon benannt und als Firmenfarbe Rot gewählt.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/09/yildiray-karaer-corendon-B617rk__square__400", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Corendon"} } Über den Interview-Partner Yildiray Karaer ist CEO von Corendon. Zu dem türkischen Konzern gehören neben Reiseveranstaltern und Hotels auch drei Airlines. Karaer gründete Corendon in den 1990er-Jahren zusammen mit einem Geschäftspartner und kümmert sich aktuell vor allem um das Airline-Geschäft.

Wie hart war es, mit Corendon durch die Pandemie zu kommen?

Nach zwei Pandemiejahren und einer operativ sehr schwierigen Saison im vergangenen Jahr war es sehr hart und wir mussten kämpfen. Das lag zuletzt am Personalmangel überall in der Branche und auch am Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Auch die hohe Inflation hat Auswirkungen, genau wie Währungsschwankungen und der hohe Kerosinpreis, den wir nicht genügend abgesichert hatten. Aber wir haben auf alle Krisen besonnen und ruhig reagiert, viel daraus gelernt und uns an vielen Stellen angepasst. 2023 wird nun absehbar ein erfolgreiches Jahr, wir sind "Back on Track" und wir hoffen, dass das auch so bleiben wird.

Corendon war vor Corona an so gut wie jedem Flughafen in Deutschland vertreten. Wie sehen Ihre aktuellen Planungen aus?

Aufgrund der herausfordernden globalen wirtschaftlichen Entwicklungen haben wir uns entschlossen, den Flugplan im kommenden Jahr erst einmal stabil zu halten. Unser neuer Flugplan sieht insgesamt wöchentlich bis zu rund 300 Abflüge ab 20 deutschen Flughäfen vor. Ein besonders großes Angebot haben wir an unseren deutschen Basen in Köln-Bonn, Düsseldorf, Hannover und Nürnberg aufgelegt.