Mit flächendeckenden Warnstreiks hat Verdi im aktuellen Tarifstreit um die rund 25.000 Beschäftigten in der Luftsicherheit bereits mehrfach Flughäfen lahmgelegt. Die Fluggesellschaften fordern nun eine Neuorganisation, um Streiks zukünftig zu verhindern. Vorschläge dazu kommen von der Gewerkschaft der Polizei. Im Interview mit Vorstandsmitglied Arnd Krummen geht es um die Idee einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) - ein mit Sachmitteln und Personal ausgestattetes Unternehmen des öffentlichen Rechts, das von einem Träger der öffentlichen Verwaltung gehalten wird und dauerhaft einem öffentlichen Zweck dient.

airliners.de: Herr Krummen, stimmt die Behauptung, dass Luftsicherheitsassistenten bald so viel verdienen wie Bundespolizisten?

Arnd Krummen: Da ist in der Tat was dran und das ist ja erstmal eine gute Entwicklung für die Mitarbeiter in dem Sektor. Die Verdienste haben über die letzten Jahre stark zugelegt. Das war sicherlich auch ein Grund für die Firmen, den Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) zu gründen und sich aus dem Bund der Sicherheitswirtschaft ein Stück weit zurückzuziehen.

Gibt es denn überhaupt noch Bundespolizisten, die derartige Tätigkeiten ausüben und was verdienen die?

Wir haben bei der Bundespolizei in der Tat noch ein paar Kontrollkräfte - ein paar Hundert auf das gesamte Bundesgebiet verteilt - die deutlich geringer verdienen. Das sehen wir natürlich auch mit Argwohn und haben da auch schon die Forderung aufgestellt, zumindest mal gleichzuziehen.

Wenn man beim Gehalt sowieso schon bei einer recht ähnlichen Stufe angekommen ist, könnte dann nicht einfach wieder die Bundespolizei diese Aufgaben übernehmen?

Das macht absolut Sinn, gerade bei so einer hoheitlichen Aufgabe wie Anti-Terror-Maßnahmen. Wir können die Sicherheitskontrollen wieder übernehmen. Das müssen aber nicht unbedingt Bundespolizisten sein, aber wir als Gewerkschaft wären sehr offen für eine Neuorientierung. Man könnte aber zum Beispiel eine sogenannte "Anstalt öffentlichen Rechts" (AöR) gründen, die der Bundespolizei untersteht. Also "back to the roots", und dann dort Tarifbeschäftigte einsetzen. Das würde den Kritikern, die Sorge haben, dass eine wieder verstaatlichte Luftsicherheitskontrolle ein behördentypisches Bürokratie-Monster wäre, die Luft aus den Segeln nehmen.

Über den Interview-Partner Arnd Krummen © GdP Arnd Krummen, 52 Jahre alt, Polizeihauptkommissar, seit 1995 für viele Jahre am Flughafen Düsseldorf eingesetzt, unter anderem im Bereich der Luftsicherheit. Seit 2014 Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der Gewerkschaft der Polizei – Bezirk Bundespolizei. Dort unter anderem zuständig für das Thema Luftsicherheit und in dieser Funktion Entwickler des GdP-Konzepts "Luftsicherheit aus einer Hand".

Aber dann könnten diese Mitarbeiter ja auch streiken, oder?