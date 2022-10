Die belgische Lufthansa-Tochter fliegt seit Jahren Verluste ein. Noch vor kurzem Stand die Marke Brussels Airlines als Netzwerkairline in der Lufthansa-Group zur Disposition. Im vergangenen Jahr wurde dann aber ein neuer Markenauftritt präsentiert, der die Airline klar als eine der vier Netzwerk-Airlines der Lufthansa Gruppe positionieren soll. Im Interview mit airliners.de spricht Nina Öwerdieck, Chief Financial Officer (CFO) der Airline, über die Restrukturierungsprogramme, die Flottenstruktur sowie die Synergien mit der Lufthansa. Außerdem gibt sie einen Ausblick, ab wann die Airline Gewinne einfliegen will.

airliners.de: Brussels Airlines hat sich zuletzt stark verkleinert, war das nur eine Reaktion auf die Pandemie?

Nina Öwerdieck: Wir haben schon Ende 2019 begonnen, unseren vor der Pandemie beschlossenen Restrukturierungsplan "Reboot" umzusetzen. Als Covid kam, haben wir natürlich gemerkt, dass wir unsere geplanten Maßnahmen intensivieren und beschleunigen müssen, unser Programm hieß dann "Reboot Plus".

Dazu gehörte eine Reduzierung der Flottenstärke um 30 Prozent, inklusive einer Beendigung der Wet Lease-Verträge über fünf Flugzeuge. Vorher hatten wir 38 Airbus A319/A320 und zehn A330, heute sind es nach zuletzt wieder drei Zugängen insgesamt 41 Maschinen.

Gleichzeitig mussten wir rund 25 Prozent Personal abbauen. Das haben wir im Sommer 2020 umgesetzt, alles ging sehr schnell. Viele Mitarbeiter waren damals in Kurzarbeit oder arbeiteten gar nicht, die haben dann die Firma verlassen und konnten sich nicht mal richtig von ihren Kollegen verabschieden. Es war nicht einfach, wir waren voll im Krisenmodus.

Über die Interview-Partnerin { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2020/02/00ninaowerdieck0_60143f798638047eef7af8dada58afe6__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Brussels Airlines"} } Nina Öwerdieck begann ihre Karriere in der Luftfahrt als Controllerin bei Lufthansa Technik in Hamburg im Jahr 2001. 2014 wechselte sie zu Swiss und 2017 als Finanzchefin zur Lufthansa Passage. Ihr Einstieg als CFO bei der belgischen Konzerntochter in Brüssel im Juli 2020 erfolgte mitten im ersten Corona-Jahr.

Kann Belgien überhaupt eine lebensfähige, interkontinental tätige Airline unterhalten, die keine Verluste macht? Die bisherigen Erfahrungen zeigen das Gegenteil.

Dem kann ich nicht zustimmen. Wir müssen Gewinne abliefern und das ist der Plan. Aber wir wären nicht hier, wenn wir denken würden, wir könnten keine Profite einfliegen und nur um den "Breakeven" herumkreisen. Dann würde Lufthansa auch nicht in uns investieren. Wir sind wirklich überzeugt, dass wir den Turnaround schaffen können, daher dieses umfassende Restrukturierungsprogramm.

Dessen Ziel ist die nachhaltig profitable Zukunft von Brussels Airlines mit acht Prozent Ebit-Marge bis 2024. Wir haben zum Beispiel eine Harmonisierung der Flotte umgesetzt, diese neue Einheitlichkeit ist viel kosteneffizienter. Nur mit dieser jetzt besseren Kostenstruktur können wir wieder wachsen.

Aber Sie betreiben doch alle zuvor geflogenen Flugzeugtypen in der Flotte weiter?

Das tun wir in der Tat, aber wir haben die Anzahl der verschiedenen Triebwerkstypen reduziert, bei den Airbus A330 haben wir nur noch die A330-300 und keine -200 mehr, was für uns in Bezug auf die Wartung viel effizienter ist.