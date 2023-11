Über den Interview-Partner

Sascha Feuerherd begann seine Karriere in der Luftfahrt 1996 im Kundenservice der Lufthansa Passage. Von 2000 bis 2006 arbeitete er bei Lufthansa Consulting an Airline-Restrukturierungsprojekten. Später folgten Tätigkeiten unter anderem bei der Iata und als selbständiger Berater. Seit August 2021 arbeitet Feuerherd am Aufbau von Beond als erstem Premiumferienflieger. Er pendelt zwischen seinem Dienstsitz Dubai und seinem Wohnort Heidelberg. Kontakt via Linkedin