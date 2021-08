Air Baltic bedient von Riga aus Städte- und Urlaubsdestinationen in ganz Europa sowie bis hinein nach Vorderasien und den Nahen Osten. Durch Corona steuert die staatliche Fluggesellschaft Lettlands mit einem neuen Geschäftsplan und staatlichen Investitionen in Höhe von 250 Millionen Euro. Im Interview spricht der deutsche Airline-Chef Martin Gauss über die Herausforderungen rund um die Pandemie-Auswirkungen und die Erfahrungen als Europas größter Airbus-A220-Betreiber.

airliners.de: Wie manövrieren Sie Air Baltic durch das zweite Jahr der Pandemie?

Martin Gauss: Wir hatten zuletzt eine Auslastung von 67 Prozent der angebotenen Flüge, die natürlich weniger waren als 2019, und lagen bei der Hälfte der Vorausbuchungen, die wir 2019 zum gleichen Zeitpunkt hatten. Alle jetzt angekündigten Verschärfungen von Einreiseregeln wie etwa jüngst in Deutschland werden wieder zu einem Buchungsrückgang führen. Das wird noch Jahre so weitergehen, wenn wir weiter mit der Pandemie so umgehen wie wir das tun. Wenn wir jedes europäische Land selbst entscheiden lassen ob es auf oder zu macht, oder einen Infizierten aus einem Land nicht gleichsetzt mit einem Infizierten aus einem anderen Land, wenn Europa weiterhin keine einheitlichen Regeln hat. Wir waren im Luftverkehr in diesem Bereich eigentlich schon viel weiter.

Über den Interview-Partner Martin Gauss © airliners.de / Andreas Spaeth Martin Gauss (53) startete seine Luftfahrtkarriere 1992 als Copilot auf der Boeing 737-300 bei der Deutschen BA in München, war später einer der Geschäftsführer. Anschließend führte er Cirrus Airlines und Malév, bevor er im November 2011 Chef von Air Baltic in Riga wurde. Seit Ende 2020 besitzt Gauss eine Pilotenlizenz für die A220 und hat bisher knapp hundert Flugstunden darauf absolviert.

Wie kann man unter solchen Umständen für die Zukunft planen?

Die Umsätze und Gewinne, die wir planen zu machen, sind erst dann wieder so möglich, wenn sich diese Situation verbessert. Im Moment ist sie entschärft aber nicht vorbei. Wir planen derzeit bis 2025/26, in der Annahme, dass es jetzt noch mal einen Rückschritt gibt wegen der Reiserückkehrer, wir dann aber ab nächstem Frühjahr in Europa genügend Geimpfte haben, dass wir einen kontinuierlichen Aufschwung sehen. Bei Air Baltic sind 80 Prozent des Personals geimpft oder genesen, für neue Arbeitsverträge oder Jobwechsel im Haus sind Impfungen Bedingung.