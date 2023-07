Im vergangenen Sommer herrschte Chaos im europäischen Flugverkehr – auch bei der Flugsicherung. Was sind die Lehren aus 2022, um für diesen Sommer besser gewappnet zu sein? Wo harkt es noch, wo sind Verbesserungen bereits zu spüren und welche Herausforderungen folgen in den nächsten Jahren? Mit airliners.de blickt Philipp Piber von Austro Control zurück und weit voraus in die Zukunft der europäischen Flugsicherung.

airliners.de: Herr Piber, auf einer Skala von eins "makellos" bis zehn "furchtbar" – wie beurteilen sie den Zustand der europäischen Flugsicherung?

Das ist eine herausfordernde Frage! Ich würde sagen, wir sind bei drei bis vier. Heuer definitiv näher bei drei, vergangenes Jahr näher bei fünf.

Die furchtbaren Zustände im Vorjahr waren also eine fünf?

Na ja, da waren ja mehrere Systempartner betroffen. Zum Teil die Airlines, zum Teil die Airports und die Flugsicherungen. Natürlich haben wir bei den Flugsicherungen massive Herausforderungen gehabt, wie die vielen Umleitungen durch die Sperre des russischen Luftraums.

Und es ist uns gelungen, in Deutschland und Österreich durch die Covid-Periode die Belegschaft stabil gehalten zu haben. Damit haben wir den Neustart schneller geschafft.

Über den Interview-Partner { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/07/46-183600182-6cTjFr__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Austro Control"} } Philipp Piber ist seit 2016 bei Austro Control tätig, zuletzt als Leiter der Österreichischen Luftfahrtbehörde. Davor gründete er das Drone Competence Center im Unternehmen. Mit Anfang 2022 ist der studierte Volkswirt zum Vorstand der Austro Control bestellt worden.

Was hat die europäische Flugsicherung aus dem Sommer 2022 gelernt?

Dass die Länder im europäischen Netzwerk untereinander besser abgestimmt sein müssen. Und dass der Netzwerkmanager der Eurocontrol eine stärkere Koordinationsrolle spielen soll. Das passiert bereits. Es gibt enge Abstimmungen, es gibt klare Vorgaben, welche Routen verwendet werden können und welche nicht.