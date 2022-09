Im Interview mit airliners.de spricht Andreas Kollbye Aks, Nachhaltigkeitschef der norwegischen Regionalgesellschaft Widerøe über das Ziel, schon ab 2026 elektrische Linienflüge anzubieten. Dabei schauen sich die Norweger gleich drei verschiedene Konzepte genauer an.

Die norwegische Regionalairline Widerøe will ab 2026 elektrische Linienflüge anbieten. Im Interview mit airliners.de erklärt Andreas Kollbye Aks, Nachhaltigkeitschef der Norweger, wie und mit welchem Fluggerät das Unternehmen ihr ambitioniertes Ziel umsetzen will, warum sie von der Embraer-E2-Einflottung profitieren und welche disruptive Wirkung die Widerøe-Strategie auf die regionale Luftfahrt haben könnte.

airliners.de: airliners.de: Hat Widerøe eine nach globalem Maßstab kleine Airline sich nicht etwas viel damit vorgenommen, bald Pionier des Elektroflugs zu werden?

Andreas Kollbye Aks: Wir haben schon als Erstbetreiberin der Embraer E2 mehr erreicht als man in unserer Gewichtsklasse vermuten würde. Das wollen jetzt beim Elektrofliegen wiederholen. Gleichzeitig wissen wir aber, was es alles braucht, um als Erster mit neuer Technologie am Markt zu sein.

Wer sind Ihre Partner beim Thema Elektroflug?

Wir haben seit 2019 eine sehr wichtige strategische Partnerschaft mit Rolls-Royce, dadurch konnten wir eine enorme Kompetenz erwerben, um zu beurteilen, was möglich ist und was nicht. Das hat sich dann erweitert zu einer anderen interessanten Kooperation, die wir mit Rolls-Royce und Tecnam in Italien haben, dem Hersteller eines neunsitzigen Regionalflugzeugs.

Über den Interview-Partner Andreas Kollbye Aks ist Nachhaltigkeitschef der norwegischen Regionalfluggesellschaft Widerøe und CEO von Widerøe Zero, einer Tochterfirma für nachhaltiges Fliegen.

Außerdem arbeiten wir mit Embraer zusammen an Projekten für größere Flugzeuge sowie mit Eve, einer Tochter von Embraer, die ein eVTOL-Flugtaxi entwickelt. Wir schauen uns also drei verschiedenen Ebenen an: Ein kleines elektrisches Regionalflugzeug, das möglichst bald auf den Markt kommen soll. Dann ein größeres regionales Elektro- oder Hybrid-Flugzeug, um etwa 2030 die Dash-8-Flotte zu ersetzen, und schließlich Air Taxis.

Ihr erklärtes Ziel ist es, elektrische Flüge schon in vier Jahren zu beginnen. Ist das realistisch?

2026 ist eine Herausforderung, aber ich sehe keinen Grund, warum wir nicht in der Lage sein sollten, dieses Ziel zu erreichen. Wenn die Hersteller sagen, sie können liefern, dann glauben wir das. Aber auch wenn wir sehen, wie wir das durch die Zulassung bekommen, ist das immer noch ein langer und mühsamer Prozess, der Zeit braucht.