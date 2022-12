Blick in das AOCC am Flughafen Köln/Bonn.

Der Flughafen Köln/Bonn hat den Probebetrieb im neuen "Airport Operations Control Center" (AOCC) aufgenommen. Dort sollen die wichtigsten Flughafenprozesse und die dafür notwendigen Ressourcen geplant, gesteuert und überwacht werden. Dabei stehe die Zusammenarbeit mit Partnern und Dienstleistern aus allen Bereichen im Vordergrund, berichtet Flughafenchef Thilo Schmid im Interview.

airliners.de: Sie bauen gerade am Flughafen Köln/Bonn ein Airport Operations Control Center auf. Was ist ihr Ziel damit?

Thilo Schmid: In unserem neuen Airport Operations Control Center holen wir uns alle Flughafenprozesse zusammen in einen Raum. So bekommen wir die Möglichkeit, Dinge zentral zu steuern, und zwar so, dass die vielen verschiedenen Prozesse am Flughafen möglichst reibungslos laufen.

Ein Airport Operations Control Center bewährt sich immer dann, wenn irgendetwas nicht genau nach Plan läuft, was in einem 24/7 Betrieb schon mal vorkommen kann. Und dann ist es gut, wenn man kurze Wege hat. So kann man sich abstimmen und gemeinsam mit allen wesentlichen Partnern schnelle und richtige Entscheidungen treffen.

Das ist in Kurzform das, was wir uns vornehmen. Wir sind aktuell im Probebetrieb und wollen spätestens zum Start des Sommerflugplans voll funktionsfähig sein.

Über den Interview-Partner
Thilo Schmid ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. Vor seinem Wechsel nach Köln zum Anfang des Jahres 2022 verantworte Schmid als Senior Vice President Aviation & Accountable Manager alle operativen und kommerziellen Geschäftsbereiche am Flughafen Düsseldorf.

Wird es dann am Flughafen insgesamt besser laufen, als im vergangenen Sommer?

Ich möchte sagen, dass der vergangene Sommer zwei Abschnitte hatte. Der erste war nicht gut. Das muss man nüchtern so sehen. Das war weit hinter der Erwartung, die wir haben. Die zweite Hälfte war dann aber schon deutlich besser, weil alle zusammen angepackt haben und die Bundespolizei, die für die Kontrollen zuständig ist, einen zweiten Dienstleister eingesetzt hat. Es war zwar noch nicht immer perfekt, aber es war deutlich besser als die erste Hälfte des Sommers. Mit dem neuen AOCC wollen wir natürlich in kommenden Jahr an die zweite Hälfte des Sommers anknüpfen und die Prozesse weiter stabilisieren.

Welche Prozesse steuern Sie dann aus dem AOCC?

Wir haben am Flughafen Köln/Bonn vier entscheidende operative Prozesse. Den Airline-Prozess mit Starts und Landungen und allem, was dazwischenliegt. Dann gibt es den Passagier-Prozess mit abfliegenden und ankommenden Fluggästen sowie den Gepäck-Prozess. Und dann gibt es hier eine Besonderheit, den sehr umfangreichen Cargo-Prozess.

Wenn in diesen Prozessen etwas nicht reibungslos läuft, geht eine rote Ampel an. Etwa wenn eine Position noch belegt ist, wo der nächste Flieger hinrollen sollte, oder wenn noch kein Lade-Team da ist, obwohl der Flieger bereits dort steht.Von kleineren Problemchen bis hin zu größeren unvorhersehbaren Ereignissen – das wird dann alles gemeinsam angegangen.

Wie viele Leute sitzen denn im AOCC und wie arbeiten die zusammen?

Etwa zwanzig Personen mindestens dauerhaft im Dreischicht-Betrieb 24/7 und dann noch je Bedarf. Denn es ist durchaus entscheidend, welche Phase des Jahres wir haben. Den Arbeitsplatz für den Winterdienst besetzen wir im Sommer natürlich nicht. Im Sommer haben wir dagegen nochmal einige Leute mehr im AOCC, einfach weil es dann einen Passage-Peak gibt.

Es gibt verschiedene Arbeitsplätze mit modernster technischer Ausstattung für verschiedene Bereiche und auch verschiedene steuernde Aufgabenfelder. Neben einem Vertreter des Flughafens oder einer Airline sitzt dort dann jemand von der Bundespolizei und jemand von der Abfertigung und daneben einer von einem Dienstleister und so weiter.

Wenn größere Ereignisse passieren, die den Flugbetrieb beeinträchtigen, zum Beispiel Wetterprobleme oder ein Streik, hat man im AOCC ebenfalls die Möglichkeit, Besprechungsräume zu nutzen. Dort kann man sich die wichtigsten Player zusammenholen, um zu überlegen, wie die Lösung gemeinsam angegangen wird. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil man sehr kurze Wege hat. Wenn man alle nötigen Ansprechpartner zusammen hat, die sich kennen und wissen, wer für was zuständig ist, dann ist das natürlich gut für die Problemlösung und ermöglicht sehr schnelle Entscheidungen.

Das neue Steuercockpit für Flughafen-Prozesse in Köln/Bonn Das zentral gelegene Airport Operation Control Center (AOCC) mit Blick unter anderem auf Vorfelder, Frachtbereich, große Startbahn und Landseite ist insgesamt rund 500 Quadratmeter groß. Der 300 Quadratmeter große Leitstand verfügt über 24 Arbeitsplätze für interne und externe Mitarbeitende sowie eine knapp 15 Meter breite, aus 20 Bildschirmen zusammengesetzte Videowand. Dazu gibt es Aufenthalts-, Büro-, Besprechungs- und Technikräume. Die Leitung des AOCC hat Dr. Patrick Gontar übernommen, der zuletzt die Abteilung "Safety Intelligence" bei der Deutschen Flugsicherung geleitet hat. Anfang Oktober hat das Training der ersten neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Aufbau der Prozesse begonnen. Erste Steuerungstests laufen seit Dezember. Der Betrieb startet – zunächst parallel zum Regelbetrieb - voraussichtlich im Februar.

Wie wurde das denn vorher koordiniert?

Jedes Gewerk am Flughafen hat bislang eine eigene Einsatzzentrale und die wird es ebenfalls weiterhin geben. Bisher hatten diese Zentralen aber vor allem die Disposition aus Aufgabe. Das wird auch weiterhin einzeln erledigt, aber das Thema Controlling, wofür das C bei AOCC auch steht, das wollen wir klar in das AOCC verlagern. Von daher ist es nicht unbedingt eine Verschiebung von A nach B, sondern es ist tatsächlich ein Neuschaffen von Positionen. Wir haben dafür langjährige, erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die neuen Positionen gewonnen und schulen sie gerade entsprechend. Wir haben aber auch neue Beschäftigte eingestellt.

An anderen Flughäfen gibt es solche Kontrollzentralen ja bereits, gab es da Vorbilder?

Vorbild würde ich nicht sagen, weil jeder Flughafen natürlich über eigene Charakteristika verfügt. Bevor ich nach Köln/Bonn gewechselt bin, war ich zehn Jahre lang in Düsseldorf tätig und zuletzt für den operativen Betrieb am Flughafen zuständig.Dort gibt es eine ähnliche zentrale Einrichtung und man hat dort extrem positive Erfahrungen gemacht.

Blick in das neue AOCC am Flughafen Köln/Bonn. © Flughafen Köln/Bonn

Blick in das neue AOCC am Flughafen Köln/Bonn. © Flughafen Köln/Bonn

Wie muss man sich das neue AOCC am Flughafen Köln/Bonn vorstellen, wie sieht es dort aus?

Wichtig ist im AOCC vor allem die digitale Darstellung und Verarbeitung von Informationen. Dafür sind die riesigen Video-Screens an der Hauptwand installiert. Wir können dort jedes System, das am Flughafen in irgendeiner Form im Einsatz ist, in Echtzeit anschauen. Im Normalfall zeigt es eine Gesamtübersicht. Man kann aber auch einzelne Themenfelder groß und im Detail anzeigen, je nachdem, welche Ereignislage es gibt. Sie können dabei Kameras und Sensorik nutzen, Wartezeiten anschauen und Flugplandaten aufrufen, bis hin zu Ressourcenplanungssystemen. Kurz, alles, was für die Steuerung sinnvoll ist, kann man hier zusammen live verfolgen und steuern.

Grundsätzlich setzen wir dabei zunächst einmal auf Systeme, die wir bereits haben. Wir nutzen beispielsweise das Airport CDM, das wir dort einspielen. Bei der Sensorik benutzen wir die Lösung der Firma Xovis. Wir haben das Terminal mit Sensoren ausgestattet, die automatisch Wartezeiten messen. Perspektivisch gibt es in einem AOCC auch noch viele weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein "Digital Twin" des Flughafens, in dem Sie Simulationen fahren können. Aber das ist etwas für die Zukunft.

Können Sie sagen, wie viel Geld Sie in die Hand genommen haben, um das AOCC aufzusetzen?

Für die Einrichtung des AOCC und die technische Ausstattung haben wir rund fünf Millionen Euro investiert , plus die laufenden Kosten. Ich halte das aber für ein sehr sinnvolles Investment in unsere Prozessqualität und die Zufriedenheit unserer Kunden und Fluggäste. Und das zahlt sich am Ende für einen Flughafen immer aus.

Herr Schmid, vielen Dank für das Gespräch.