Eigentlich hatte der insolvente Flughafen Hahn einen Investor gefunden, der den Flugbetrieb fortführen will. Doch der Käufer, die Swift Conjoy GmbH, hat noch nicht gezahlt. Im Interview mit airliners.de spricht der Generalbevollmächtigte Rüdiger Franke über die Zukunft und die Chancen des Hunsrückflughafens.

airliners.de: Was sind Ihre Aufgaben als Generalbevollmächtigter am Flughafen Hahn?

Rüdiger Franke: Ich bin von der Insolvenzverwaltung als Generalbevollmächtigter eingesetzt worden, da die eingetragenen chinesischen Geschäftsführer ja nicht mehr tätig waren.

In diesem Fall benötigt man jemanden, der den Insolvenzverwalter bei seiner Tätigkeit unterstützt. Ich habe diese Aufgabe übernommen und bin für das operative Geschäft zuständig.

Über den Interview-Partner { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/12/rudiger-franke-turbine-S0KvH9__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Rüdiger Franke"} } Der diplomierte Bauingenieur Rüdiger Franke startete seine Flughafenkarriere im Jahr 1996. 2004 machte er sich selbstständig und berät seither Airports im In- und Ausland zu Genehmigungsverfahren und Ausbau. Drei Jahre lang arbeitete er als Geschäftsführer des rheinland-pfälzischen Flughafens Zweibrücken. Im November 2021 wurde er im Rahmen des Insolvenzverfahrens Generalbevollmächtigter am Frankfurt-Hahn Airport. www.franke-ifc.com, LinkedIn-Profil

Die Käufer haben schon zwei Fristen zur Übernahme verstreichen lassen. Wie geht es denn jetzt weiter? Schadenersatz, neue Verkaufsrunde?

Zum Verkaufsprozess äußere ich mich nicht. Wir haben unseren Flugbetrieb und alles drumherum gesichert. Derzeit kann der Flughafen Frankfurt-Hahn aus eigener Kraft weitergeführt werden. Diese Frage wird regelmäßig überprüft. Jetzt werden wir abwarten, wann genau das Closing erfolgen kann. Wie immer in der Luftfahrt gibt es auch hier einen "Plan B".

Können Sie zum "Plan B" schon etwas sagen?

Könnte ich, mache ich aber nicht.

Sie führen den Flughafen nun seit rund einem Jahr. Was haben Sie in dieser Zeit erreicht?

Das Gesamtpaket ist jetzt besser. Nach dem Insolvenzantrag haben wir gemeinsam mit dem Team des Insolvenzverwalters mit unseren Kunden gesprochen. Dabei wurde uns auch mitgeteilt, was bislang nicht so gut gelaufen ist. In der Folge haben wir dann unter anderem die Abfertigung in vielen Details verbessert, was zu einer besseren Performance für unsere Kunden geführt hat.

Uns ist sogar gelungen, Mitarbeiter einzustellen, obwohl das ja in der Insolvenz immer noch schwieriger ist, als es im aktuellen Arbeitsmarkt ohnehin schon ist.

Wir haben zudem ein ganzes Bündel von Maßnahmen umgesetzt, die den Hahn wieder attraktiver für Passagiere gemacht haben. Wir haben jetzt einen Duty-free-Shop in Eigenregie in Betrieb, wir achten auf mehr Sauberkeit im Terminal, haben eine verbesserte Busverbindung und so weiter. Die Optimierungen gingen bis zu den Details der Parktarife.

Parkplatz am Flughafen Hahn © dpa / Thomas Frey

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2015/05/de00ea0e_8ed2f0ee47117846b4e7d8665946604a__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ Thomas Frey"} }

Es gab beispielsweise einen sehr kuriosen Parktarif, nämlich neun Euro für einmal kurz vor das Terminal fahren. Solche Tarife führen eher dazu, dass die Kassenautomaten demoliert werden, als dass der Flughafen damit Erlöse erzielt. Noch dazu werden bei solchen Tarifen die Feuerwehrzufahrten zugeparkt. Wir haben günstigere und für Passagiere nachvollziehbare Tarife eingeführt und nun steigen unsere Erlöse im Bereich der Kurzparker wieder an.

An anderen Flughäfen ziehen sich die großen Billigflieger aktuell eher zurück, am Hahn ist das nicht so. Sie haben im Winter sogar 55 Prozent mehr Betrieb als vor Corona. Was hat sich verändert?