"Der fliegende Maharadschah", so wurde Air India in den 1960er und 1970er Jahren ehrfurchtsvoll genannt. Dann verkam die indische Staatslinie zum Sanierungsfall. Für Schlagzeilen ist sie immer noch gut. Auf die größte Flugzeugbestellung über 470 Jets im Februar 2023 folgten Skandale an Bord wie "Peegate" und Piloten, die junge Frauen im Cockpit mitfliegen ließen. Wie der neue CEO Campbell Wilson Air India wieder zur Weltspitze führen will, erklärt er im Gespräch mit airliners.de.

airliners.de: Wie groß war der Kulturschock für Sie bei Air India?

Campbell Wilson: Der war nicht so groß wie man denken könnte, ich habe meine ganze Karriere schon in anderen Kulturen gearbeitet. Ich war oft der einzige Westler, etwa in Singapur im Management von Singapore Airlines (SIA) und als Gründer einer neuen Airline dort, Scoot.

Vielen Mitarbeitern bei Air India war klar, dass die Gesellschaft in ihrer alten Form würde ums Überleben kämpfen müssen. Daher ist es gar nicht nötig, die Leute jetzt davon zu überzeugen, dass Air India sich verändern muss.

Das wussten sie und waren hungrig danach. Jetzt sind sie freudig erregt ,dass das mit der Tata-Gruppe tatsächlich vorangeht, das ist alles eine positive Überraschung für mich.

Über den Interview-Partner { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/06/wilson-secondary1-desktop-753-6n8WfN__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Tata"} } Campbell Wilson stammt aus Christchurch in Neuseeland. 1996 begann er hier seine Karriere bei Singapore Airlines (SIA), arbeitete später für die Gesellschaft in Australien, Kanada, Japan und Hongkong. 2011 kam er in die Zentrale nach Singapur, gründete den Billigflieger Scoot, dessen CEO er bis 2016 war. Danach wurde er bei SIA Verkaufschef, bevor er 2020 als CEO zu Scoot zurückkehrte. Seit Mitte 2022 ist er CEO von Air India in Gurgaon bei Delhi.

Aber Sie mussten sich gleich mit Ärgernissen herumschlagen, die es außerhalb Indiens kaum gibt. Etwa "Peegate". Peinlich für Air India. Kein guter Start oder?

Indien ist ein sich entwickelnder Markt, und wie auch in anderen solchen Märkten gibt es oft Leute, die noch nie zuvor geflogen sind. Es dauert einige Zeit, bis sich die Leute an die Prozesse dabei gewöhnt haben, das war in allen Märkten so.

Als Airline in Regierungsbesitz herrschte eine andere Firmenkultur und man ist damit anders umgegangen. Das ist ein Erziehungsprozess, den wir durchlaufen, um die Kultur einer solchen Organisation zu verändern und auf einen internationalen Standard zu bringen. Dafür bauen wir gerade zum Beispiel eine der größten Trainingsakademien der Welt für Flugbesatzungen in der Nähe von Delhi.

Ihre Amtszeit in Indien hat mit einem Paukenschlag begonnen, der damals weltgrößten Flugzeugbestellung über 470 Jets von Airbus und Boeing. Bleibt es dabei, oder kommt da noch was?

Wir haben unsere Einkaufsliste gerade auf der Pariser Luftfahrtschau in Verträgen festgeschrieben. Indien ist bereits der drittgrößte Luftfahrtmarkt der Welt und wird der mit Abstand am schnellsten wachsende Markt bleiben.

Deshalb werden wir, wie jede andere Airline auch in Zukunft weitere Bestellungen aufgeben. Bis alle 470 jetzt georderten Flugzeuge bei uns eintreffen, dauert es noch ziemlich lange, aber so lange warten wir nicht mit unserer nächsten Bestellung.

Eine Boeing 777-300ER von Air India im Flug. © AirTeamImages.com / Alvin Man { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/09/381786-qmgkGm__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ Alvin Man"} } Eine Boeing 777-300ER von Air India im Flug. © AirTeamImages.com / Alvin Man

Wie viele Gemeinsamkeiten gibt es zwischen Ihrem Job bei Air India und Ihrem früheren Chefposten bei Scoot?

Für Singapore Airlines (SIA) habe ich Scoot als Start-up aus dem Nichts aufgezogen, und die Transformation von Air India fühlt sich in vielen Bereichen auch eher an wie ein Start-up. Aber eben auch wie Transformation, eine Erfahrung, die ich bei SIA schon gemacht habe von 2017-2019.

In Indien habe ich jetzt Fusionen zu tun, genau wie in Singapur zwischen Scoot und Tiger Air sowie von SIA und Silk Air. Mit vier Airlines in der Tata-Gruppe (Air India, Vistara, Air India Express, Air Asia India, Anm. d. Red.), aus denen jetzt zwei werden, gibt es auch Parallelen.