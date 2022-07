In einer Schlange warten Passagiere im Flughafen in Düsseldorf auf ihre Abfertigung.

Der Luftverkehr im Sommer 2022 ist geprägt von Verspätungen, Ausfällen und Personalknappheit. Eher unfreiwillig hat die Branche sogar die Aufmerksamkeit der großen Massenmedien auf sich gezogen. Quer durch Europa müssen Airlines Flüge streichen und Verspätungen sind oft eher in Stunden statt Minuten angegeben. Auch Deutschlands größte Abfertigungsfirma Aviation Handling Services, kurz AHS, ist von diesen Problemen betroffen. Im Interview mit airliners.de spricht die Geschäftsführerin Amélie Charisius über den Umgang mit diesen Problemen, aber auch über den Hackerangriff am Ostersonntag 2022, eine mögliche Ausweiskontrollpflicht und Innovationen in der Branche.

Frau Charisius, wie ist denn Ihre Personalsituation im Hinblick auf die Sommersaison?

Da müssen wir differenzieren. Es gibt Standorte, da sind wir gut gerüstet für den Sommer, weil wir einfach schon sehr frühzeitig damit begonnen haben, nach den Erfahrungen mit dem ersten Hochfahren der Operation im letzten Sommer. Wir haben schon im Herbst angefangen, das Frühjahr und den Sommer zu planen.

Das heißt, wir haben Mitarbeiter länger "ziehen" können. Das bedeutet, wir haben über den Winter nicht die Verträge auslaufen lassen, sondern haben die Mitarbeiter in das neue Jahr übernommen. Das hat zu einer Entspannung geführt. Aber wie bei jedem Unternehmen in der Branche ist es extrem herausfordernd. Es gibt Standorte, da sind wir sehr gut gerüstet, und es gibt Standorte, die gestalten sich schwieriger.

Ich kann ein Beispiel nennen, das ist der Standort Frankfurt. Wie sie ja auch wissen, sind wir da nicht die einzigen, die da vor Herausforderungen stehen. Das ist ja eine Systemkette. Wenn keine Lader da sind, können wir mit dem Boarding fertig sein, oder umgekehrt, wenn kein Gatepersonal da ist, und der Lader ist vor Ort, dann hängt das ganze System.

Ein Teufelskreis.

Die Systemkette an sich ist dieses Jahr schwieriger als in den vergangenen Jahren. Wir haben uns gut vorbereitet, sind früh gestartet, aber wir haben natürlich trotzdem noch Herausforderungen. Ich würde schon sagen, für den Sommer sind wir deutschlandweit so aufgestellt, dass wir die Abfertigung gut bewerkstelligen können.

Über die Interview-Partnerin Amélie Charisius ist Geschäftsführerin der AHS Aviation Handling Services GmbH. Sie absolvierte ihr rechtswissenschaftliches Studium an der juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Bereits in dieser Zeit war sie als Referendarin im Rahmen ihrer Wahlstation bei der Aviation Handling Services GmbH in Köln tätig, seit 2006 war sie als Syndikusanwältin im Unternehmen tätig. 2009 wurde die Volljuristin zur Geschäftsführerin der AHS Aviation Handling Services GmbH bestellt.

Ich muss immer dazu sagen: Wir haben tatsächlich deutlich mehr als in der Vergangenheit mit Unzulänglichkeiten in der ganzen Systemkette zu kämpfen – gerade mit Themen wie der angespannten Situation in der Luftsicherheit, was am Ende auch Auswirkungen auf das Passagierverhalten hat. Das ganze Stresslevel in der Branche ist ein viel höheres als in den vergangenen Jahren. Aber wir sind als AHS gut aufgestellt für diesen Sommer und die Zukunft.

Haben Sie das Gefühl, dass sich die Anforderungen, die ein potenzieller Mitarbeiter hat, erhöht haben? Findet man noch so einfach Leute für die Branche?

Man findet Leute für die Branche, durchaus. Letztes Jahr hätte ich Ihre erste Frage mit "ja" beantwortet, weil sich einfach viele in anderen Segmenten ausprobiert haben, wie zum Beispiel in der Gastronomie. Wenn wir momentan Abgänge haben, dann ist es selten so, dass Mitarbeiter zu Wettbewerbern wechseln, sondern sie verlassen die Branche komplett. Da war es in der Vergangenheit eher der Fall, dass man zu einem Wettbewerber wechselt.